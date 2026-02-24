Asamblea de la ONU aprueba resolución para frenar guerra entre Ucrania y Rusia

La Asamblea General de la ONU avaló este martes una resolución que exige un cese al fuego inmediato, total y sin condiciones entre Ucrania y Rusia, luego de cuatro años de conflicto armado. El documento también plantea avanzar hacia una paz estable y promover el intercambio de prisioneros.

Con 107 votos a favor, 51 abstenciones y 12 en contra, la aprobación evidenció un respaldo mayoritario de la comunidad internacional hacia Ucrania, en el marco del cuarto aniversario de la incursión militar rusa en su territorio.

Entre los países que rechazaron la resolución se encuentran Rusia y naciones aliadas como Irán, Cuba y Bielorrusia, además de Nicaragua y algunos Estados africanos . En tanto, China y Estados Unidos optaron por la abstención.

El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, celebró el apoyo expresado por más de un centenar de países a través de un mensaje en X, donde afirmó que la votación confirma que Ucrania no enfrenta sola la guerra y que los principios de la Carta de la ONU conservan vigencia.

Si bien las decisiones de la Asamblea General carecen de carácter vinculante, su postura tiene peso político y simbólico, y en distintas ocasiones anteriores ya había manifestado respaldo a Ucrania.

En el documento, propuesto por Ucrania y patrocinado por decenas de países, se denunciaba que la invasión rusa de Ucrania tiene efectos devastadores más allá de sus fronteras, y se reivindicaba la soberanía e integridad territorial del país.

En las cláusulas de acción, se reclamaba la tregua, una paz duradera "alineada con el derecho internacional", el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de personas detenidas ilegalmente y el retorno de civiles desplazados a la fuerza, incluyendo niños.

Antes del voto en la Asamblea General, Estados Unidos propuso una moción para votar de manera separada dos párrafos del borrador, pero esta fracasó, con 69 votos en contra, 62 abstenciones y 11 votos a favor, razón por la cual dijo haberse abstenido.

La embajadora adjunta de EU en la ONU, Tammy Bruce, señaló que el Gobierno de Donald Trump sigue dedicado a acercar a Rusia y Ucrania a "un acuerdo negociado" que finalice la guerra, pero matizó que eso "requiere sacrificios y compromisos".

Bruce reclamó "rebajar la retórica e interactuar de buena fe" y expresó apoyo al reclamo de tregua, pero criticó que el texto aprobado "distrae" en lugar de "apoyar la discusión del abanico completo de vías diplomáticas que pueden marcar el camino a una paz duradera".

Esta sesión precede a otra del Consejo de Seguridad, el máximo órgano de decisión de la ONU, donde los 15 miembros integrantes no han conseguido sacar adelante medidas contundentes durante los cuatro años de guerra debido al poder de veto de Rusia.

