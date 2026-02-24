Cazas F-22 aterrizan en Israel y se suman al despliegue de EU en la región

Varios cazas F-22 de la Fuerza Aérea de EU arribaron este martes a Israel tras despegar desde el Reino Unido, en el marco del reforzamiento militar estadounidense en Oriente Medio ante un eventual escenario de confrontación con Irán.

Medios locales israelíes reportaron que el contingente estaría integrado por una docena de aeronaves, las cuales aterrizaron en una base ubicada en el sur del país. Los aviones partieron ese mismo día desde la base aérea de Lakenheath, en territorio británico.

Complicaciones de logística

Según esos reportes, los F-22 permanecían en Reino Unido desde la semana pasada, presuntamente debido a complicaciones logísticas relacionadas con aeronaves de reabastecimiento en vuelo. El movimiento forma parte de los ajustes estratégicos de Washington en una región marcada por crecientes tensiones geopolíticas.

El arribo de las aeronaves ocurre apenas dos días antes de las conversaciones previstas entre Irán y EU, programadas para el jueves en Ginebra, con el objetivo de alcanzar un entendimiento que evite una eventual acción militar contra la República Islámica. El movimiento también coincide con la inminente visita oficial a Tel Aviv del primer ministro de la India, Narendra Modi, quien realizará una estancia de dos días en Israel.

Tensión en ambos países

Las negociaciones se desarrollarán en un clima de alta tensión. Washington ha desplegado en la región el mayor contingente militar desde la invasión de Irak en 2003, incluyendo dos portaaviones, varios destructores y decenas de aviones de combate posicionados cerca del territorio iraní, en una demostración de fuerza que acompaña su estrategia diplomática.

La cita en Ginebra marcará la tercera ronda de contactos nucleares indirectos entre el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. En encuentros previos celebrados en Omán y en la propia Ginebra, el jefe de la diplomacia omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, fungió como mediador entre ambas delegaciones.

