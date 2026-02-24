Zelensky lanza fuerte declaración tras cumplirse 4 años de la invación en Ucrania

A cuatro años del inicio de la invasión ordenada por el Kremlin el 24 de febrero de 2022, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, “no logró sus objetivos” ni “quebró a los ucranianos”. En un mensaje difundido en video, sostuvo:

“Putin no logró sus objetivos, no quebró a los ucranianos. No ganó esta guerra. Hemos preservado Ucrania y haremos todo lo posible para lograr la paz y para que se haga justicia”.

En la misma línea, añadió:

“Por supuesto que todos nosotros queremos paz, que la guerra termine. Pero nadie permitirá que acaben con Ucrania. Queremos una paz sólida, digna, duradera”.

El mandatario remarcó que el país está dispuesto a hacer “todo” lo necesario para alcanzar una solución estable y definitiva al conflicto.

Zelensky también cuestionó la estrategia militar rusa y señaló que “Putin entiende que no es capaz de derrotar a Ucrania en el campo de batalla, y ‘el segundo mejor ejército del mundo’ lucha con rascacielos y con centrales eléctricas”, en referencia a los bombardeos dirigidos contra infraestructuras y zonas civiles.

La conmemoración del aniversario se desarrolla en medio de gestos de respaldo por parte de los principales aliados de Kiev, aunque sin una salida inmediata a la guerra, considerada la más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El conflicto ha dejado cientos de miles de víctimas y ha provocado la destrucción de ciudades enteras, así como el desplazamiento de millones de personas fuera del país.

Las gestiones diplomáticas promovidas por Estados Unidos el año pasado no lograron detener los enfrentamientos. Mientras tanto, varios países europeos incrementaron su presupuesto en defensa ante la posibilidad de una escalada que derive en un choque directo con Rusia.

En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, arribó a Kiev y declaró que su visita “subraya nuestro compromiso duradero con la justa lucha de Ucrania”. Añadió: “Envío mensaje claro tanto al pueblo ucraniano como al agresor: No cejaremos hasta que se restablezca la paz. Una paz en los términos de Ucrania”. Von der Leyen, junto con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, participará en una videoconferencia con los países de la denominada “Coalición de Voluntarios”, integrada por Alemania, Francia y el Reino Unido.

Actualmente, Rusia mantiene el control de aproximadamente el 20% del territorio ucraniano y realiza ataques cotidianos contra infraestructuras y áreas civiles. Esta situación ha derivado en la crisis energética más grave desde el inicio de la guerra, agravada por las condiciones invernales.

Los aliados occidentales impusieron sanciones económicas a Moscú, que respondió redirigiendo sus exportaciones de petróleo hacia Asia. A pesar de esas medidas, las fuerzas rusas han registrado avances graduales en los últimos meses, principalmente en la región del Donbás, zona de intensos combates que el Kremlin busca anexar.

Las conversaciones continúan bajo mediación estadounidense. Zelensky ha insistido en la necesidad de contar con garantías de seguridad por parte de Washington antes de firmar cualquier acuerdo con Rusia. Por su parte, Moscú rechaza la presencia de tropas europeas en territorio ucraniano tras un eventual alto el fuego, y el presidente ruso ha advertido que recurrirá a la fuerza si la vía diplomática no prospera.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

