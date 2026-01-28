Alrededor de 70 personas fueron arrestadas la noche del martes durante una manifestación en un hotel de Nueva York acusado de alojar a agentes migratorio, en medio de protestas que se han replicado en varias ciudades del país contra las acciones del Gobierno de Donald Trump.

La Policía de Nueva York informó que 66 personas fueron detenidas en un hotel Hilton del barrio de Tribeca, en Manhattan, luego de que un grupo de manifestantes ingresara al vestíbulo con pancartas y consignas contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y se negara a retirarse del lugar, pese a que la protesta se desarrollaba de forma pacífica.

Los arrestados, que previsiblemente recibirán una citación judicial o una multa, formaban parte de unas 100 personas convocadas por grupos ciudadanos y activistas que supervisan la presencia del ICE y que afirmaban que el hotel daba habitación a agentes federales, según sus redes sociales.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se solidarizó con los manifestantes y mediante un portavoz declaró que "ICE es una agencia deshonesta que ha realizado repetidamente redadas crueles, inhumanas y anárquicas, así como arrestos de ciudadanos estadounidenses".

Mamdani felicitó a los manifestantes "por ejercer su derecho a protestar contra ICE" y también a la Policía por su respuesta a la movilización, que "concluyó sin violencia" , indicó el portavoz.

No es la primera protesta en la Gran Manzana contra un hotel que supuestamente aloja a las fuerzas migratorias, y se produce después de la ocurrida en otro hotel Hilton el domingo en Mineápolis (Minnesota), y que derivó en vandalizaciones y disturbios, indicó el medio local ABC.

Las protestas en los hoteles de Nueva York y Mineápolis se producen entre una creciente indignación por las muertes de los manifestantes Renée Good (7 enero) y Alex Pretti (24 enero), abatidos por agentes federales y calificados de terroristas por el Gobierno Trump.

Este lunes, una veintena de manifestantes fueron detenidos por la protesta delante de un hotel Marriott de Mineápolis en el que supuestamente se alojaba el jefe de la Patrulla Fronteriza , Greg Bovino, rostro visible de las redadas y de la represión contra las protestas, y que fue relevado por Trump.

El 10 de enero, tras el asesinato de Good, hubo otras dos protestas en un hotel Hilton y un Renaissance en esa misma ciudad, con unos 30 detenidos , lo que propició que el alcalde, Jacob Frey, llamara a la movilización pacífica, reportaron medios locales.

La cadena hotelera Hilton ha estado en el foco por supuestamente dar alojamiento a agentes del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) desplegados en las redadas migratorias y, al igual que otras marcas, ha enfrentado protestas, llamadas al boicot y vandalismo.

A principios de mes, Hilton se desvinculó de un hotel en Mineápolis que negó habitaciones a los agentes federales , algo que fue condenado por el DHS, en medio del despliegue de miles de agentes en la ciudad para encabezar una campaña migratoria centrada en la comunidad somalí.

XP