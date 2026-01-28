Detienen a otras 16 personas en Mineápolis por "obstaculizar" agentes de inmigración

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, detuvo este miércoles a 16 personas en Mineápolis, en un contexto de creciente tensión por los operativos de agentes federales de inmigración, que han dejado dos ciudadanos estadounidenses muertos.

De acuerdo con la fiscal general Pam Bondi, las personas arrestadas están señaladas por presuntas agresiones contra elementos de seguridad. La funcionaria dio a conocer la información a través de su cuenta en X y confirmó que se encuentra en la ciudad.

"Esperamos que se produzcan más arrestos", agregó Bondi en su publicación y dijo que los 16 detenidos serán acusados de "obstaculizar" el trabajo de sus agentes.

La fiscal general publicó los nombres de todos los detenidos seguido de sus fotografías siendo escoltados por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

MINNESOTA ARRESTS — I am on the ground in Minneapolis today. Federal agents have arrested 16 Minnesota rioters for allegedly assaulting federal law enforcement — people who have been resisting and impeding our federal law enforcement agents.



We expect more arrests to come.



I’ve…— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 28, 2026

Los arrestos suceden bajo un clima de tensión en Mineápolis y dos días después de que Trump enviara al zar fronterizo, Tom Homan, para tomar control de los operativos de las fuerzas federales, luego de que el enfermero de 37 años, Alex Pretti, muriera el sábado a tiros por parte de dos agentes de la Patrulla Fronteriza.

En la ciudad se espera que esta noche decenas de manifestantes se den cita frente al hospital en el que trabajaba Pretti para rendirle un homenaje y para seguir con las exigencias de justicia por su muerte, así como la de Renee Good, otra estadounidense que murió a tiros por un agente federal el pasado 7 de enero.

