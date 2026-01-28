Desaparece avión colombiano con 15 personas a bordo

Un vuelo que transportaba trece pasajeros y dos tripulantes desapareció este miércoles mientras volaba de Cúcuta a Ocaña, en el departamento del norte de Santander, informaron fuentes oficiales. El avión tenía planeado llegar al Aeropuerto Aguas Claras en Ocaña pero no llegó a la hora prevista a la ciudad después de despegar desde el Aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta.

Según Satena, "el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am" .

El avión desaparecido es un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, que es operado por la empresa Searca, según Satena.

Aeronave HK4709

"La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes", manifestó en su cuenta de X la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. La funcionaria agregó que "se activaron los protocolos correspondientes" para apoyar a las autoridades aeronáuticas.

El vuelo entre Cúcuta y Ocaña tarda aproximadamente 25 minutos y, según la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar, el avión dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa entre las localidades de Ábrego y La Playa, en norte de Santander.

Sin “Autonomía de vuelo”

Hace unos minutos, la aerolínea SATENA emitió un comunicado en el que confirma que a partir de las 14:00 horas de hoy, 28 de enero, la aeronave HK4709 agotó su autonomía de vuelo , lo que aumento la incertidumbre sobre su paradero.

Esto quiere decir que independientemente de cualquier intento por hacer algo, el avión ya no cuenta con combustible para mantenerse en vuelo . dejando como única alternativa que la aeronave ya se encuentre en tierra en algún lugar del norte de Santander.

“Hemos activado todos los recursos disponibles con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, señaló la Aerolínea.

