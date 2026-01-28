La Policía alemana registró este miércoles las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín ante sospechas de blanqueo de dinero, a solo un día de que el mayor banco de Alemania presente su balance correspondiente a 2025.

La Fiscalía de Fráncfort informó que la investigación se dirige contra responsables y empleados aún no identificados, un caso que previamente había sido revelado por el semanario Spiegel.

Un portavoz de Deutsche Bank confirmó el operativo y aseguró que la institución está colaborando con las autoridades.

“Confirmamos que actualmente se implementa en las oficinas de Deutsche Bank una medida de la Fiscalía de Fráncfort”, señaló el vocero del banco alemán. Añadió además que la entidad “coopera completamente con la Fiscalía”, aunque rehusó ofrecer más detalles sobre el caso.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Deutsche Bank reaccionaron negativamente en la Bolsa de Fráncfort, con una caída del 3 %, hasta ubicarse en 32.48 euros, en medio de la incertidumbre generada por la investigación de la Fiscalía y la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt).

De acuerdo con Spiegel, la investigación se centra en antiguas relaciones comerciales del banco con empresas extranjeras que presuntamente habrían sido creadas para el blanqueo de dinero y que estarían vinculadas al oligarca ruso Roman Abramovich.

Según el semanario, unos 30 policías vestidos de civil registraron las oficinas de la sede central de Deutsche Bank poco después de las 10:00 de la mañana con el objetivo de incautar pruebas.

Cabe recordar que Abramovich se encuentra desde la primavera de 2022 en la lista de sanciones de la Unión Europea, en el contexto de las medidas adoptadas contra figuras cercanas al entorno ruso tras el inicio de la guerra en Ucrania.

MF