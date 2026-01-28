Niscemi, en Sicilia, al borde del abismo; deslizamiento de tierra obliga a evacuar a mil personas

El pueblo siciliano de Niscemi enfrenta una emergencia sin precedentes después de que un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias dejara varias viviendas y edificios al borde de un gran barranco. El colapso del terreno ha obligado a evacuar a aproximadamente a mil personas, mientras las autoridades locales mantienen la máxima alerta ante el riesgo de nuevos derrumbes.

Las imágenes captadas en la zona muestran edificios literalmente suspendidos sobre un abismo, lo que ha generado alarma en toda Italia y ha puesto de relieve la fragilidad de ciertas construcciones históricas ante fenómenos climáticos extremos.

El barrio afectado ha sido desalojado por completo, y unas 300 familias han sido reubicadas en viviendas temporales y en un centro deportivo municipal, mientras que varias de las principales vías de acceso permanecen cerradas para evitar accidentes. Asimismo, las clases en los centros educativos del área han sido suspendidas hasta nuevo aviso.

El alcalde de Niscemi, Massimiliano Conti, describió la magnitud del desastre: “Tenemos un frente de deslizamiento de al menos cuatro kilómetros de largo, y se está ensanchando. Habrá una zona roja donde las familias no podrán regresar a sus hogares”, señaló.

Conti, quien coordina el centro de operaciones de emergencia, advirtió que la situación sigue siendo crítica y que podría empeorar en las próximas horas debido a nuevas precipitaciones y la inestabilidad del terreno.

El incidente recuerda otro deslizamiento ocurrido en la zona hace 29 años, que dejó decenas de edificios dañados, obligó al desplazamiento de 117 familias y transformó un barrio popular en un suburbio desolado.

Este nuevo episodio evidencia la vulnerabilidad de la isla de Sicilia, una de las regiones más afectadas por el temporal que ha azotado el sur de Italia, afectando también a Calabria y Cerdeña. El fenómeno ha causado cortes de carreteras, corrimientos de tierra y daños en infraestructuras clave.

La ciudad de Niscemi, ubicada en la isla italiana de Sicilia, enfrenta una situación crítica tras ser declarada zona catastrófica debido a un deslizamiento de tierra de gran magnitud.



Por su parte, el presidente de la región siciliana, Renato Schifano, subrayó la urgencia de actuar con rapidez y eficacia: “Lo importante es la rapidez y el compromiso de dar respuestas inmediatas, respetando la ley, a todos aquellos que están viviendo esta tragedia”, expresó a través de un vídeo difundido a la prensa.

Schifano confirmó que estará presente en Roma durante el Consejo de Ministros, donde se deliberará la situación de emergencia y se determinarán los recursos adicionales para asistir a los afectados.

Los expertos en geología y manejo de riesgos advierten que la combinación de lluvias intensas y terrenos inestables hace que Niscemi siga siendo vulnerable a nuevos deslizamientos, por lo que las autoridades mantienen evacuadas zonas adicionales y están reforzando la seguridad en los márgenes de los barrancos.

