Son horas de gran tensión en Irán, con los mediadores que siguen trabajando para encontrar una solución diplomática, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar a Teherán: si el país no acepta un acuerdo en un plazo breve, “no quedará nada” de él.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, después de una llamada con el magnate, dijo estar listo para cualquier escenario, pero también pidió al jefe de la Casa Blanca que tome una decisión.

“Para Irán el tiempo aprieta: es mejor que den un paso -¡y rápido!-; de lo contrario, no quedará nada de ustedes. El tiempo es esencial”, advirtió Trump.

El presidente mantuvo una conversación de unos 30 minutos con el primer ministro israelí sobre una posible reanudación de los ataques contra Teherán que, según informó el diario “The New York Times”, ya estarían en preparación.

“Trump tiene que tomar una decisión. Si decidiera retomar las hostilidades con Irán, es probable que se llame a Israel a participar”, informó Netanyahu tras la llamada telefónica, mientras convocaba a sus principales colaboradores y ministros para una discusión sobre la seguridad en su oficina de Jerusalén.

Netanyahu también subrayó que “hay muchas posibilidades” sobre la evolución del conflicto y que “estamos preparados para cualquier escenario”.

Y es que pese a que la mediación continúa, no faltan señales de tensión: Emiratos Árabes Unidos denunció que un dron “proveniente de Occidente” impactó un generador eléctrico cerca de la central nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra, provocando un incendio.

Las autoridades locales aseguraron que no hubo heridos y que no se registraron repercusiones en los niveles de seguridad radiológica, pero condenaron el “ataque terrorista” como inaceptable. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores afirmó que estas acciones representan una peligrosa escalada, una amenaza directa para la seguridad del país y una flagrante violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho humanitario.

El director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, expresó “profunda preocupación” por el ataque, en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El Universal

¿Qué pide Trump para alcanzar la paz?

Según informó la agencia Fars, afiliada a los Guardianes de la Revolución, Estados Unidos pidió el retiro y la entrega de 400 kilogramos de uranio enriquecido, mantener activo un solo sitio nuclear y no pagar los bienes congelados.

Propuestas que, según Irán, en lugar de resolver el problema, buscan alcanzar objetivos que Estados Unidos no logró mediante la guerra sin otorgar nada concreto a Irán.

Irán insiste en que su programa es con fines pacíficos, pero ha enriquecido su propio uranio cerca de niveles de grado armamentístico y se sospecha ampliamente que tuvo un componente militar hasta al menos 2003.

También ha restringido a menudo el trabajo de los inspectores de la ONU, incluso desde la guerra de 12 días con Israel el año pasado.

Hezbolá lanza proyectiles contra el Ejército hebreo

El Ejército de Israel aseguró que el grupo chií Hezbolá lanzó 200 proyectiles tanto a las tropas que ocupan militarmente el Sur del Líbano como a territorio israelí durante el fin de semana, acusándolo de violar la tregua, aunque no especificó en qué proporción a cada localización.

“Estos ataques tenían por objetivo tanto el territorio israelí como las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) que operaban en la zona, lo que refleja un patrón continuado de escalada y desinterés por los entendimientos del alto el fuego”, recoge un comunicado de las fuerzas armadas.

Las fuerzas armadas destacaron que, desde que entró en vigor el alto el fuego en el Líbano, siete de sus soldados han muerto en combate en el Sur del país invadido en lo que tildan de violaciones del alto el fuego. Por su parte, el viernes las fuerzas armadas anunciaron haber matado a 220 presuntos miembros de Hezbolá a lo largo de la semana previa.

Israel y el Líbano acordaron extender el alto el fuego vigente desde el pasado 17 de abril otros 45 días, si bien las hostilidades, especialmente en el Sur del país, no se han detenido.

EFE

CT