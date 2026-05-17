El Jurado Electoral del Perú proclamó este domingo oficialmente a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como candidatos a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, tras el escrutinio final de las elecciones generales celebradas el 12 de abril.

La decisión fue anunciada por Roberto Burneo, presidente del organismo electoral, quien certificó que ningún otro candidato pudo alcanzar los dos primeros puestos.

Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, obtuvo el 17,19% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, miembro del partido de izquierda Juntos por el Perú, obtuvo el 12,03%.

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y candidato de Renovación Popular, quedó eliminado de la segunda vuelta.

Su partido denunció presuntas irregularidades en el proceso electoral y solicitó la anulación de la proclamación, pero las autoridades reiteraron la transparencia de la votación, que también fue supervisada por observadores internacionales de la Unión Europea.

Compromiso del presidente del JNE con la voluntad popular

Roberto Burneo, quien asumió la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el periodo 2024-2028, ha reiterado su compromiso de servir a la democracia y al Estado de derecho.

Durante su gestión, ha enfatizado que su principal objetivo es garantizar que la voluntad popular sea respetada en todos los procesos electorales.

Esta postura institucional respalda la reciente proclamación oficial de los resultados y desestima las acusaciones de presuntas irregularidades promovidas por el partido de Rafael López Aliaga, reafirmando la legitimidad del proceso de cara a la segunda vuelta.

Cifras clave del padrón electoral y la participación ciudadana

Las elecciones generales del 12 de abril contaron con un padrón electoral de más de 27.3 millones de ciudadanos habilitados para sufragar, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

En esta contienda participaron inicialmente 36 candidatos presidenciales, aunque finalmente quedaron 35 fórmulas en carrera.

Dado que ningún aspirante logró superar la barrera del 50% de los votos válidos, el balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se ha programado para el próximo domingo 7 de junio, tal como lo estipula la normativa electoral peruana.

EE