Alrededor de diez nuevas presuntas víctimas del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein acudieron este jueves ante la fiscalía de París para presentar sus denuncias.

La información fue confirmada por la fiscal Laure Beccuau en declaraciones a RTL.

La fiscalía parisina mantiene abierta una amplia investigación por presunta trata de personas, luego de que el gobierno de Estados Unidos difundiera miles de documentos vinculados al magnate, quien murió en prisión en 2019 mientras enfrentaba acusaciones por delitos sexuales.

El objetivo principal es identificar a quienes pudieron haberle ayudado a cometer sus crímenes en Francia.

Hasta el momento, ninguna de las personas potencialmente involucradas fue interrogada, especificó.

En total, alrededor de veinte víctimas se presentaron, incluyendo una docena que eran desconocidas para la fiscalía.

Entre las otras víctimas se encuentran aquellas de Jean-Luc Brunel, un agente de modelos acusado de violación de menores que se suicidó en prisión en 2022, y las de Gérald Marie, exdirector de la prestigiosa agencia de modelos Elite, quien fue objeto de cargos penales y negó públicamente las acusaciones a través de su abogado.

"Estamos entrevistando a estas víctimas; algunas de ellas se encuentran en el extranjero", explicó el fiscal.

"Recuperamos la computadora de Epstein, sus registros telefónicos y sus libretas de direcciones", que actualmente están siendo analizadas, agregó.

"También recibiremos solicitudes de asistencia internacional", señaló.

"Solo cuando hayamos completado la revisión" de las relaciones de Epstein con otras figuras clave de su red en Francia, "escucharemos a los acusados", concluyó.

MF