Este domingo la Casa Blanca dio a conocer distintos acuerdos alcanzados tras las reuniones sostenidas por el presidente chino Xi Jinping y el mandatario estadounidense Donald Trump en los últimos días, donde destaca que el gigante asiático comprará al menos 17 mil millones de dólares al año en productos agrícolas a EU.

En un comunicado, la Casa Blanca afirmó que estos acuerdos "mejorarán la estabilidad y la confianza de las empresas y los consumidores de todo el mundo".

Según el Departamento de Agricultura de EU, el país norteamericano redujo un 65.7 % sus exportaciones agrícolas a China en 2025, tras la imposición de los llamados aranceles recíprocos el año pasado.

Además de la compra de productos agrícolas, el Gobierno también recalcó otros acuerdos alcanzados en los últimos encuentros de Trump y Xi, como la compra de 200 aviones Boeing de fabricación estadounidense para aerolíneas chinas.

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De acuerdo con el comunicado, este lote de aeronaves impulsará "empleos bien remunerados y altamente cualificados en el sector manufacturero de Estados Unidos", y además permitirá a los ciudadanos chinos viajar "en aviones de fabricación estadounidense".

Asimismo, tras las reuniones, China renovó las autorizaciones vencidas de más de 400 plantas procesadoras de carne de res en el país norteamericano, y reanudó las importaciones de aves de corral procedentes de estados de Estados Unidos que están libres de influenza aviar "altamente patógena".

Los dos países también se han comprometido a forjar una relación "constructiva" de estabilidad estratégica "basada en la equidad y la reciprocidad".

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Así, Trump recibirá a Xi en Washington el próximo otoño y ambos países se apoyarán mutuamente como anfitriones de las cumbres del G20 y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrarán a finales de este año.

También coincidieron en que Irán "no puede tener un arma nuclear", pidieron la reapertura del estrecho de Ormuz y confirmaron su objetivo común de desnuclearizar Corea del Norte, resaltó la Casa Blanca.

Además, decidieron crear dos nuevas instituciones para optimizar la relación económica bilateral de los dos países: la Junta de Comercio, para gestionar el comercio bilateral de bienes no sensibles, y la Junta de Inversiones, que proporcionará un foro intergubernamental para debatir cuestiones relacionadas con las inversiones.

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MB

