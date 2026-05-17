Papa León XIV lamenta que guerras afecten la protección ambiental

El Papa León XIV lamentó este domingo que los conflictos armados en todo el mundo hayan obstaculizado el progreso en materia de protección ambiental y promoción de la ecología integral.

Durante la oración del Regina Coeli en el Vaticano, el pontífice recordó la apertura de la Semana Laudato Si', una iniciativa inspirada en la encíclica del difunto Papa Francisco y dedicada al cuidado de la creación.

El evento se celebra desde hoy hasta el próximo domingo (24) y, este año, forma parte de las celebraciones del Año Jubilar de San Francisco de Asís.

"Recordamos su mensaje de paz con Dios, con nuestros hermanos y hermanas y con todas las criaturas", afirmó el Papa ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

Según él, los últimos años estuvieron marcados por conflictos y tensiones internacionales que afectaron directamente los esfuerzos globales en defensa del medio ambiente.

"Desafortunadamente, en los últimos años, debido a las guerras, el progreso en este ámbito se vio gravemente obstaculizado", declaró.

Finalmente, León XIV animó a los miembros del Movimiento Laudato Si' y a "todos aquellos que trabajan por una ecología integral a renovar su compromiso, su preocupación por la paz y su preocupación por la vida".

La Semana Laudato Si' reúne anualmente a católicos, organizaciones sociales y ambientalistas en reflexiones y acciones centradas en la sostenibilidad, la justicia climática y el cuidado de los más vulnerables, temas centrales de la encíclica publicada en 2015 por el papa argentino Jorge Bergoglio.

MF