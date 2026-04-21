Estados Unidos plantea a Cuba llevar internet mediante Starlink de Elon Musk

El Gobierno de Estados Unidos, a través de la delegación estadounidense que viajó recientemente a Cuba, solicitó a las autoridades de la isla permitir el acceso a internet mediante la red satelital Starlink, servicio operado por SpaceX , la empresa aeroespacial propiedad del magnate Elon Musk.

De acuerdo con un alto funcionario del Departamento de Estado, esta propuesta tiene como objetivo ofrecer a los ciudadanos cubanos una conexión a internet que sea gratuita, confiable y con mayor velocidad.

El planteamiento formó parte de los temas discutidos durante la reunión celebrada el pasado 10 de abril en La Habana entre representantes del Gobierno cubano y funcionarios estadounidenses, en lo que significó un encuentro diplomático de alto nivel entre ambas naciones.

La visita también marcó un hecho simbólico importante, ya que una aeronave oficial del Gobierno de Estados Unidos aterrizó en territorio cubano por primera vez desde 2016 , reflejando un nuevo episodio en la compleja relación bilateral entre Washington y La Habana.

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Además, un alto funcionario de Estado se reunió por separado durante su estancia en la isla con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y sobrino nieto de Fidel Castro, considerado clave en los diálogos entre ambos países.

El Gobierno cubano confirmó el lunes que, como habían adelantado medios estadounidenses, se celebró una reunión en la isla entre representantes de Washington y La Habana.

Estados Unidos propone internet con Starlink y exige reformas en Cuba

Además de abordar el asunto de Starlink, los representantes de la Administración de Donald Trump pusieron sobre la mesa "la necesidad de que Cuba implemente reformas económicas y de gobernanza" para "mejorar la competitividad y atraer inversión extranjera" , según el funcionario del Departamento de Estado.

También plantearon "propuestas para compensar a ciudadanos y corporaciones estadounidenses por activos y propiedades confiscados" tras la revolución cubana de 1959, un asunto de larga data que analiza el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Asimismo, el Gobierno estadounidense reiteró su exigencia de liberar a los presos políticos y de permitir "mayores libertades políticas", y expresó su preocupación por la "presencia de inteligencia extranjera y grupos terroristas" que, según Washington, operan en la isla.

Según la prensa estadounidense, entre los presos cuya liberación reclama Washington figuran los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

La delegación del país norteamericano señaló que Cuba dispone de "una ventana limitada para implementar reformas clave respaldadas por Estados Unidos antes de que las circunstancias empeoren de manera irreversible".

También aseguró que Trump "está comprometido con la búsqueda de una solución diplomática, si es posible, pero no permitirá que la isla colapse y se convierta en una amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos.

La Habana confirma diálogo con Washington y rechaza presiones políticas

El subdirector general a cargo de Estados Unidos en la Cancillería cubana, Alejandro García del Toro, confirmó el lunes al diario oficial Granma que "recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos".

El diplomático cubano agregó que en el encuentro no se establecieron "plazos" ni "planteamientos conminatorios", frente a informaciones aparecidas en medios estadounidenses que hablaban de un ultimátum de dos semanas para liberar a ciertos presos políticos relevantes.

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Estados Unidos empezó a presionar a Cuba con exigencias de reformas políticas y económicas tras su intervención militar en Venezuela, que culminó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Washington ha bloqueado la entrada de petróleo a la isla desde enero, lo que ha agudizado al extremo una situación económica y social ya crítica.

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