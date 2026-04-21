León XIV dijo este martes que "en un mundo herido por la prepotencia" hay que valorar "a quienes creen en la paz, y atreverse a aplicar políticas que vayan a contracorriente, centradas en el bien común", en un discurso en español en su primer acto en Guinea Ecuatorial, última etapa de su gira por África.

Lee también: Estados Unidos e Irán indican se reunirán en Pakistán para seguir conversaciones de alto al fuego

La proliferación de las guerras por el petróleo

Aseguró que es evidente que "respecto a algunos años atrás, uno de los principales motivos de la proliferación de los conflictos armados es la colonización de yacimientos petrolíferos y mineros, sin tener en cuenta el derecho internacional ni el derecho de los pueblos a la autodeterminación".

"Dios no quiere esto. "Su Santo Nombre no puede ser profanado por la voluntad de dominio, la prepotencia y la discriminación; sobre todo, nunca debe ser invocado para justificar decisiones y acciones que causan la muerte", subrayó.

Lamentó que "nos enfrentamos a cuestiones que sacuden los cimientos de la experiencia humana", como es "la nueva cara de la injusticia social", porque "la brecha entre una 'pequeña minoría, el 1 % de la población, y la gran mayoría se ha ampliado de manera dramática".

“La falta de tierra, alimentos, vivienda y trabajo digno coexiste con el acceso a las nuevas tecnologías que se difunden por todas partes a través de los mercados globalizados”. "Los teléfonos celulares, las redes sociales e incluso la inteligencia artificial están al alcance de millones de personas, incluidos los pobres".

Te puede interesar: Estados Unidos niega tener prisa para alcanzar la paz con Irán

Y, por consiguiente, "es una tarea ineludible de las autoridades civiles y de la buena política eliminar los obstáculos al desarrollo humano integral, cuyos principios fundamentales son la destinación universal de los bienes y la solidaridad".

Concluyó su discurso pidiendo que Guinea Ecuatorial –que, a pesar de ser uno de los mayores exportadores de petróleo, el 70 % de la población está cerca del umbral de pobreza– "no dude en revisar sus propias trayectorias de desarrollo y las oportunidades positivas de situarse en la escena internacional al servicio del derecho y la justicia".

Situación global en el contexto geopolítico de los conflictos armados

El discurso de paz del Papa León XIV sobre la proliferación de conflictos armados llega justo en un momento de alta tensión geopolítica global. Mientras León XIV sigue firme en su llamado a la paz y critica la injusticia social, en paralelo EU e Irán celebrarán una nueva ronda de conversaciones sobre el alto al fuego en Islamabad.

Los mediadores encabezados por Pakistán recibieron confirmación de que los principales negociadores, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, llegarán a Islamabad a primera hora del miércoles para encabezar a sus equipos en las conversaciones.

Con información de AP.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS