Gobierno de Trump resalta arrestos masivos en Mineápolis tras polémicos operativos

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles que durante los operativos federales en Minneapolis, conocidos como “Operación Metro”, se detuvo a más de 4 mil inmigrantes señalados por distintos delitos.Según la Casa Blanca, entre los arrestados hay personas con sentencias por homicidio, violación, robo y narcotráfico, así como presuntos pandilleros y otros considerados peligrosos para la seguridad pública. Funcionarios dijeron que las acciones fueron realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con apoyo de la Patrulla Fronteriza y autoridades locales, como parte de un despliegue que inició a mediados de 2025.En el comunicado, firmado por la vocera Karoline Leavitt, se califica la labor como un “logro sin precedentes” que justificó el despliegue de más de 3 mil agentes federales en la ciudad, donde en enero dos ciudadanos estadounidenses —Nicole Good y Alex Pretti— murieron por disparos de oficiales en dos operativos distintos.Antes del lanzamiento de estos datos, el ‘zar’ de la frontera de la Administración Trump, Tom Homan, anunció que retirará a unos 700 agentes migratorios del estado de Minesota y la ciudad de Mineápolis por la cooperación «sin precedentes» de las autoridades locales.«Debido a este aumento sin precedentes de la colaboración (de entidades locales en Minesota) y por la necesidad de menos agentes para hacer este trabajo en un entorno más seguro, anuncio que de manera inmediata vamos a rebajar nuestra presencia en 700 agentes hoy mismo», aseguró Homan en una rueda de prensa.El anuncio ocurre tras constantes protestas de los ciudadanos, que luego de las muertes de Good y Pretti han mantenido constantes manifestaciones y plantones en la ciudad exigiendo una respuesta de la justicia, así como un retiro de las fuerzas federales.Las acciones de los agentes de inmigración han sido cuestionadas por organizaciones sociales y población civil porque también se han registrado detenciones de menores de edad, como la de Liam Conejo, un niño de cinco años que el fin de semana fue devuelto a su casa luego de haber sido enviado a un centro de detención en Texas junto a su padre.YC