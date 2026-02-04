La costa de Perú, principalmente del norte del país, puede sufrir entre marzo y octubre próximo la presencia del fenómeno del clima "El Niño Costero", aunque "de magnitud débil", informó la Comisión Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

"Las condiciones cálidas débiles son más probables a partir de marzo de 2026, persistiendo al menos hasta octubre de 2026, lo cual configura el posible desarrollo de un evento 'El Niño Costero' de magnitud débil", señaló el organismo en un comunicado.

El Enfen indicó que estas conclusiones se determinaron con base en el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas observadas hasta el momento, así como de los pronósticos de los modelos climáticos nacionales e internacionales.

Añadió que en el Pacífico central es posible que continúe la "condición neutra" hasta mayo próximo y que a partir de junio, y al menos hasta octubre, "las condiciones cálidas débiles serían las más probables, configurando el posible desarrollo de 'El Niño' en el Pacífico central".

El Enfen detalló que para el trimestre febrero-abril de 2026, "se esperan precipitaciones entre normal a sobre lo normal en la costa norte" del país, especialmente durante marzo y abril.

"No se descartan episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, así como temperaturas del aire por encima de los rangos normales", acotó.

El pronóstico hidrológico también señaló que se prevé que en los ríos del norte del país predominen caudales "en el rango normal a sobre lo normal" y en las próximas semanas se incrementen los indicadores reproductivos de los recursos pesqueros.

Por ese motivo, el Enfen pidió "a los tomadores de decisiones adoptar medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres" y que se haga un seguimiento constante a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para tomar las acciones correspondientes.

La comisión aseguró que continuará supervisando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas y biológicas-pesqueras, para actualizar las perspectivas del posible impacto del fenómeno climático.

El fenómeno "El Niño Costero" se origina por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico, principalmente frente a las costas de Perú y Ecuador, lo que produce la elevación de temperaturas y el incremento de las lluvias, con las consiguientes inundaciones, deslizamientos y aludes.

