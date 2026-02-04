¿Quién es Ryan Routh? El condenado a cadena perpetua por intento de asesinato de Trump

Este miércoles 4 de febrero se sentenció a cadena perpetua a Ryan Routh por intento de asesinato al presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, en un campo de golf en Florida en 2024.

Lee también: Dan cadena perpetua al culpable del segundo intento de matar a Trump

¿Quién es Ryan Routh?

De acuerdo a medios estadounidenses, Ryan Routh se dedicaba a ser contratista de construcción de techos de Carolina del Norte. Asimismo, antes de haber intentado atentar contra la vida del presidente de EU, Donald Trump, se registro con antecedentes penales.

Routh se ha mostrado como un firme defensor de Ucrania. En 2023 fue entrevistado por el diario New York Times para un artículo sobre estadounidenses que se postulan como voluntarios para ayudar en la guerra del país.

Te puede interesar: Bill Gates reacciona a su aparición en los archivos de Epstein

En otra ocasión, Routh accedió a una entrevista a Newsweek Romania, en la que describió sus motivaciones para apoyar a Ucrania.

De acuerdo al New York Times, en los últimos años Routh residió en Hawái.

La condena de cadena perpetua a Ryan Routh

La condena de cadena perpetua para Ryan Routh llega después de que un jurado lo encontro culpable el pasado mes de septiembre de cinco cargos en su intento de asesinar a Trump, lo que incluye también poseer un arma de fuego para cometer un crimen de violencia.

El abogado de Ryan Routh se refirió a él como una “persona excepcional” por luchar como voluntario en Ucrania en la invasión de Rusia, además de intentar defender a Taiwán de China y reclutar soldados afganos entrenados por la OTAN.

Asimismo, relató que la hermana del acusado acudió a la sesión de este miércoles y “lo tomo muy bien”.

Con información de EFE.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS