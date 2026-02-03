Trump firma ley presupuestaria y pone fin al cierre parcial del Gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes la ley presupuestaria avalada por la Cámara de Representantes, lo que permitió reactivar al Gobierno Federal, que permanecía parcialmente cerrado desde el sábado. No obstante, el Congreso deberá enfrentar ahora un periodo de diez días de negociaciones para definir la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de las políticas migratorias.

La firma se realizó en el Despacho Oval, donde Trump agradeció el respaldo de legisladores y senadores presentes, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

PUEDES LEER: Cámara Baja de EU pone fin al cierre de Gobierno tras aprobar partidas presupuestarias

El mandatario aseguró que el acuerdo aprobado representa un paquete fiscalmente responsable, al reducir gastos federales considerados innecesarios y, al mismo tiempo, fortalecer programas clave para la seguridad y el desarrollo del país.

Horas antes, la Cámara Baja aprobó por un margen ajustado las partidas presupuestarias que permitirán a la mayoría de las agencias federales operar durante el resto del año fiscal, con excepción del Departamento de Seguridad Nacional.

El DHS, encargado de gestionar la inmigración ilegal, solo recibirá de momento fondos hasta el próximo día 13 debido a las exigencias del Partido Demócrata para reformar sus operaciones tras la muerte de dos manifestantes a manos de sus agentes durante las redadas masivas en la ciudad de Mineápolis ordenadas por el propio Trump.

La muerte de los dos manifestantes en las protestas de Mineápolis contra las redadas masivas de inmigrantes provocó la reacción de rechazo de los demócratas a la ampliación de fondos a las agencias encargadas de estas políticas.

PUEDES LEER: Más de 50 mil evacuados por inundaciones en Marruecos

Tras esos incidentes, los demócratas están exigiendo la obligación de que los agentes del DHS lleven cámaras corporales, de que deban aportar órdenes judiciales para poder acceder a las propiedades privadas, que su identificación sea obligatoria o que se les prohíba que lleven máscaras que oculten su identidad.

Republicanos y demócratas deberán ahora encontrar un entendimiento para permitir que esta cartera pueda funcionar pasado el 13 de febrero hasta el final del ejercicio, que concluye el 30 de septiembre.

YC