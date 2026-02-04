Suman 55 mil soldados ucranianos muertos por la guerra, informa Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó este miércoles que la cifra oficial de militares ucranianos fallecidos desde el inicio de la invasión rusa a gran escala asciende a 55 mil, el conflicto, que comenzó el 24 de febrero, está próximo a cumplir cuatro años.

"En Ucrania, oficialmente, el número de soldados muertos en el campo de batalla, tanto de militares de carrera como movilizados, asciende a 55.000", declaró Zelenski en una entrevista en exclusiva en Kiev a la televisión pública France 2, en ucraniano traducida por la cadena al francés.

A esa cifra, el presidente ucraniano señaló que hay que añadir "un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas".

