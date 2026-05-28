Jueves, 28 de Mayo 2026

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Funcionarios de EU buscan imprimir dólares con la cara de Trump; así se vería (FOTO)

Dos integrantes del Departamento del Tesoro planean crear un nuevo billete de 250 con el retrato del presidente

Por: EFE

¿Trump en un nuevo billete para EU? Esto proponen funionarios del gobierno. EFE / ARCHIVO

¿Trump en un nuevo billete para EU? Esto proponen funionarios del gobierno. EFE / ARCHIVO

De acuerdo con The Washington Post, algunos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos buscan que se imprima un nuevo billete de 250 dólares con el retrato del presidente Donald Trump.

Dos funcionarios del Departamento del Tesoro, el tesorero estadounidense Brandon Beach y su asesor principal, Mike Brown, instaron repetidamente al personal de la Oficina de Grabado e Impresión de la agencia a preparar los prototipos del billete, según al menos cuatro fuentes que cita el medio estadounidense.

Imagen que circula en redes sociales respecto al supuesto prototipo del billete de 250 dólares con el rostro de Trump. ESPECIAL 
Imagen que circula en redes sociales respecto al supuesto prototipo del billete de 250 dólares con el rostro de Trump. ESPECIAL 

Ley Federal de EU prohíbe que aparezcan personas vivas en sus monedas

Los empleados consultados por TWP afirmaron que esta medida generó preocupación porque la ley federal solo permite que aparezcan personas fallecidas en los billetes.

Desde 1866, cuando se prohibió la imagen de un funcionario de nivel medio del Tesoro en un billete de cinco centavos, ninguna persona viva ha aparecido en la moneda estadounidense.

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No es la primera vez que se pretende incluir la imagen de Trump en los billetes estadounidenses

El año pasado se presentó en el Congreso un proyecto de ley para que Trump apareciera en un billete de 250 dólares para conmemorar el 250 aniversario de la nación, pero nunca se aprobó.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que, a finales de este año, los dólares estadounidenses llevarán su firma, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio cuya rúbrica aparece en la moneda estadounidense.

Y también el Departamento de Estado prepara nuevos diseños de pasaportes para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, con una edición limitada que incluirá la imagen de Trump, según informó la cadena Fox News a finales de abril.

Según maquetas obtenidas por el medio, el rostro de Trump aparece enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense en la portada interior del pasaporte, junto con su firma en color dorado.

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