Hombre apuñala a tres personas en estación de tren en Suiza

Un hombre apuñaló con un arma blanca a tres personas este jueves en la estación de tren de la ciudad suiza de Winterthur, en un hecho que las autoridades calificaron como un “acto terrorista”, antes de ser detenido.

El incidente ocurrió poco antes de las 8:30 de la mañana. Según informó Marius Weyermann, jefe de la policía regional, el sospechoso fue arrestado apenas cinco minutos después de que los servicios de emergencia recibieran la alerta. Se trata de un hombre de 31 años con nacionalidad suiza y turca, residente de Winterthur.

Winterthur llamó la atención de las autoridades en 2015 por distribuir propaganda del grupo extremista Estado Islámico. En los últimos días, fue llevado a un centro psiquiátrico después de llamar al número de emergencia de la policía y hacer "comentarios confusos", pero se fue el miércoles después de que un médico determinó que no era peligroso.

Tres hombres suizos, de 28, 43 y 52 años, resultaron heridos en el ataque del jueves. Los dos primeros fueron dados de alta o estaban a punto de ser dados de alta de los hospitales a media tarde, dijo Weyermann. El mayor seguía hospitalizado después de una operación por una lesión en el muslo.

Los investigadores creen que el atacante actuó solo

Mario Fehr, el principal funcionario de seguridad de la región de Zúrich, describió el ataque como "un malvado acto de terror" . Dijo que el sospechoso nació en Suiza y obtuvo la ciudadanía suiza en 2009, y aparentemente pasó gran parte de los últimos dos años en Turquía.

Winterthur es una ciudad con alrededor de 123.000 habitantes ubicada en el noreste del país, cerca de la ciudad más grande de Suiza, Zúrich.

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