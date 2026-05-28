El búfalo albino conocido como “Donald Trump”, llamado así por su parecido con el presidente de Estados Unidos, fue trasladado este jueves al zoológico nacional de Daca, en Bangladés, luego de ser rescatado de un posible sacrificio durante la celebración musulmana de Eid al-Adha.

El Gobierno de Bangladés intervino el miércoles para proteger al animal, que se volvió viral en internet gracias a su extraña coloración blanca y a su distintiva melena rubia, acomodada de una manera similar al icónico peinado de Trump.

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"Hoy se ha añadido un acontecimiento excepcional a la historia de la ganadería y la biodiversidad de Bangladés. Un raro búfalo albino ya ha sido trasladado al Zoológico Nacional en Mirpur, Daca, para su conservación", anunció el viceministro de Pesca y Ganadería de Bangladés, Sultan Salahuddin Tuku, en Facebook.

El viceministro afirmó que la coloración rosácea del búfalo, causada por una deficiencia del pigmento melanina, llevó a las autoridades a protegerlo para evitar que fuera sacrificado.

"Estos animales son extremadamente raros en todo el mundo. Las estadísticas sugieren que solo uno de cada 10.000 búfalos puede nacer con este tipo de característica albina. Por lo tanto, no solo es un animal raro, sino también un activo extremadamente importante para la investigación, la conservación y la protección de la biodiversidad", escribió.

El alto cargo añadió que se ha preparado un gran refugio para el búfalo y se ha ordenado al Departamento de Servicios Ganaderos que proporcione tratamiento y supervisión las 24 horas del día.

Salvado por su popularidad

El búfalo de 700 kilogramos iba a ser sacrificado el jueves cerca de Daca durante el Eid al-Adha, la segunda fiesta más importante en el Islam, en la que se espera que se sacrifiquen más de 12 millones de cabezas de ganado en todo este país de mayoría musulmana.

La intervención del Gobierno se produjo después de que cientos de visitantes curiosos acudieran en masa a ver al búfalo, tomar fotografías y acariciar con cautela al tranquilo animal en su refugio temporal en la zona de Keraniganj, en Daca.

El miércoles, un portavoz del Ministerio del Interior de Bangladés había declarado a la EFE que el Gobierno había ordenado el rescate del búfalo para evitar posibles disturbios públicos.

Tras la orden, los medios locales publicaron fotografías en las que se veía a varias personas escoltando al animal hasta una comisaría cercana.

El Gobierno señaló que se había indemnizado al comprador del búfalo por el valor justo de mercado y se le había proporcionado una vaca alternativa para el sacrificio, a fin de garantizar que no sufriera pérdidas económicas.

El búfalo había sido criado durante el último año en la granja Rabeya Agro Farm, a las afueras de la capital, antes de ser entregado a principios de esta semana a su nuevo propietario para ser sacrificado.

Los encargados de la granja organizaron una gran despedida para el animal, con alfombra roja y coloridos efectos de humo incluidos.

Uno de los propietarios de la granja, Nuruddin Jitu, declaró a la EFE que compraron el búfalo hace 10 meses en la ciudad de Rajshahi y lo bautizaron como 'Donald Trump' debido a su aspecto inusual.

El búfalo se convirtió en una sensación mundial en Internet después de que noticias de los medios locales sobre él se hicieran virales, atrayendo a cientos de visitantes a la granja en las últimas semanas.

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