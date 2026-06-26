Francia en alerta roja por ola de calor: Aumentan las muertes, las emergencias médicas y las restricciones

Francia continúa enfrentando una ola de calor que ha roto récords de altas temperaturas, aunque las previsiones meteorológicas apuntan a un ligero alivio en algunas regiones durante el fin de semana, al menos 50 de los cerca de 100 departamentos del país permanecerán este sábado bajo alerta roja por temperaturas extremas, mientras que otros 35 continuarán en alerta naranja, de acuerdo con el servicio meteorológico Météo-France.

Las autoridades francesas advirtieron que, si bien una masa de aire más fresco comienza a ingresar por el oeste y el noroeste del territorio, las temperaturas más elevadas seguirán desplazándose hacia el este, manteniendo bajo riesgo a millones de personas. La capital, París, permanecerá entre las zonas con el nivel máximo de alerta debido a la persistencia del calor.

Los especialistas han comparado este episodio con la histórica ola de calor registrada en agosto de 2003, considerada una de las peores catástrofes climáticas de Europa en tiempos recientes y que provocó alrededor de 15 mil muertes en Francia, principalmente entre personas mayores y grupos vulnerables.

Aumentan las emergencias médicas por las altas temperaturas

Aunque el Gobierno francés aún no ha presentado un balance oficial de víctimas relacionadas directamente con la actual ola de calor, la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, reconoció que las temperaturas extremas tendrán un impacto en el aumento de la mortalidad durante los próximos días.

Entre los indicadores que reflejan la presión sobre el sistema sanitario destaca el incremento de las atenciones de urgencia. Durante la noche del miércoles al jueves, cuando se alcanzó el punto más intenso de la canícula, París y su zona metropolitana registraron 25 paros cardiorrespiratorios, una cifra cinco veces superior a la habitual para ese periodo.

Las autoridades también confirmaron varios fallecimientos asociados a las condiciones extremas, entre ellos los de dos niños de dos y cuatro años que permanecieron dentro de vehículos expuestos al calor, así como el de un bebé de 18 meses ocurrido este viernes. Además, hasta el jueves se contabilizaban al menos 55 muertes por ahogamiento, un fenómeno que suele incrementarse durante los episodios de temperaturas extremas debido a la búsqueda de espacios para refrescarse.

Medidas extraordinarias para reducir riesgos

Ante la persistencia del calor, las autoridades han reforzado las medidas preventivas para evitar una mayor saturación de los servicios médicos y reducir los riesgos para la población. En París quedó prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública durante el fin de semana, una decisión orientada a disminuir las deshidrataciones y otras complicaciones asociadas a las altas temperaturas.

Asimismo, la capital francesa canceló dos de sus eventos más concurridos: la Marcha del Orgullo de París y el festival musical Solidays, que cada año reúnen a cientos de miles de asistentes. La suspensión busca evitar concentraciones masivas bajo condiciones meteorológicas consideradas peligrosas.

Las autoridades sanitarias mantienen el llamado a permanecer en lugares frescos, hidratarse constantemente, evitar actividades físicas durante las horas de mayor radiación solar y prestar especial atención a adultos mayores, menores de edad y personas con enfermedades crónicas.

Europa enfrenta veranos cada vez más extremos

La situación en Francia se suma a la ola de calor que afecta a distintas regiones del continente europeo, donde varios países han registrado temperaturas inusualmente elevadas durante el inicio del verano.

Diversos estudios científicos advierten que el cambio climático está aumentando la frecuencia, duración e intensidad de estos fenómenos extremos, elevando también los riesgos para la salud pública, la infraestructura y los ecosistemas.

Mientras el oeste de Francia comienza a experimentar un descenso gradual de las temperaturas, los servicios meteorológicos prevén que las regiones orientales continúen bajo condiciones críticas durante los próximos días, por lo que las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y vigilancia sanitaria.

TG