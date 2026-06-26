La familia Quintero se apiñó alrededor de su nuevo hogar esta semana luego que dos sismos mortales de 7.2 y 7.5 grados los obligaran a huir de su edificio de apartamentos en Caracas.

Francisco Quintero reservó los asientos de su pequeño y maltrecho automóvil para sus hijos, y el maletero es ahora el hogar de Paquito, su periquito verde y rojo, y de un puñado de tortugas mascota.

Quintero, músico, comentó que él y otros adultos de la familia buscan cada noche un lugar para dormir cerca del auto "hasta que nos den una respuesta de qué podrían hacer con nosotros".

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el miércoles por la noche con apenas 39 segundos de diferencia derribaron edificios en Caracas y más allá, con cientos de viviendas dañadas. Se espera que el número de muertos confirmados —ya de varios cientos— aumente a medida que continúan las frenéticas misiones de búsqueda y rescate.

EFE/B. Vergara

Miles de venezolanos pierden su hogar en segundos y duermen incluso en carreteras

Miles de venezolanos que quedaron de repente sin hogar se han volcado desde entonces a parques, plazas e incluso a los márgenes de autopistas bloqueadas, en busca de un lugar donde recostar la cabeza. La crisis más reciente en esta nación de unos 30 millones de habitantes llega tras décadas de dificultades económicas. Más de la mitad de la población vive en pobreza extrema y casi ocho millones ya necesitaban ayuda humanitaria antes de que golpearan los sismos.

En La Guaira —el Estado más afectado, justo al norte de Caracas—, las familias colocaron sábanas sobre un polvoriento campo de béisbol para marcar su espacio, con sus pertenencias metidas en bolsas de plástico. Otros buscaron refugio bajo palmeras. Entre ellos estaba Alexandra Martínez, de 35 años, y sus dos hijos.

EFE/B. Vergara

"El apartamento está totalmente roto", afirmó Martínez mientras se secaba las lágrimas. "Destruidas las paredes, la cocina, todo. Se abrió por la mitad".

Escenas similares se repitieron en toda Caracas.

"No tenemos adónde vivir", expresó Desiré Gil. "Esta es la única opción que tenemos por el momento".

La mujer de 37 años, madre de cuatro hijos —incluida una que tiene seis meses de embarazo—, ahora vive con su familia sobre una pequeña plaza cubierta de césped.

EFE/B. Vergara

Cerca de allí, la gente usaba mochilas como almohadas y abría coloridas sombrillas de playa para darse sombra cuando helicópteros zumbaban sobre sus cabezas.

La vivienda de Gil no se derrumbó, pero algunas partes se están desmoronando y ella se niega a regresar: "El temor que nosotros tenemos es que nos vaya a caer encima el edificio".

EFE/R. Peña

Como muchos otros, espera a que la agencia de protección civil de Venezuela inspeccione los edificios agrietados y deteriorados y determine si todavía es seguro vivir en ellos.

Pero no está claro cuándo podrían comenzar esas inspecciones. El Gobierno sigue concentrado en salvar vidas, con miles de personas que se cree están desaparecidas en la región norte de Venezuela , donde los sismos han matado al menos a 920 personas y han herido a más de tres mil 300.

JM