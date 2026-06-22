Cambio climático y calor extremo: Los efectos que ya siente gran parte del planeta

La preocupación por el cambio climático continúa creciendo en todo el mundo al mismo tiempo que sus efectos se hacen cada vez más visibles. Una reciente encuesta internacional revela que tres de cada cuatro personas consideran que el calentamiento global representa una amenaza grave para la humanidad, mientras nuevas investigaciones científicas advierten que el estrés térmico derivado de las altas temperaturas se ha intensificado de forma significativa durante las últimas décadas.

Los datos forman parte de dos estudios internacionales que, desde diferentes perspectivas, reflejan una misma realidad: el aumento de las temperaturas ya no es una amenaza futura, sino un fenómeno que afecta de manera creciente la vida cotidiana de millones de personas en todos los continentes.

Según una encuesta realizada por la Fundación Lloyd's Register y la consultora Gallup en 140 países, el 75% de la población mundial considera que el cambio climático representa una amenaza "muy grave" o "bastante grave". El estudio, basado en más de 143 mil entrevistas, muestra que la preocupación climática se ha consolidado como una de las principales inquietudes globales.

Sin embargo, los resultados también reflejan una percepción desigual sobre el nivel de conciencia social. Mientras el 40% de los encuestados afirma sentirse personalmente muy amenazado por el cambio climático, solo el 31% cree que la mayoría de las personas de su entorno comparte esa misma preocupación.

Las diferencias son particularmente visibles en algunas de las economías más importantes del mundo. En EU , por ejemplo, más de la mitad de los adultos considera que el cambio climático es una amenaza muy grave, aunque apenas una pequeña parte cree que el resto de la población lo percibe de la misma manera. Situaciones similares se observan en varios países europeos, donde existe una brecha significativa entre la preocupación individual y la percepción de la conciencia colectiva.

El calor extremo gana terreno en todo el planeta

Mientras la preocupación social aumenta, los científicos continúan documentando cómo el calentamiento global está transformando las condiciones climáticas del planeta. Una investigación publicada en la revista Nature Climate Change concluyó que el estrés térmico se ha intensificado de manera constante desde la década de 1970, tanto durante el día como durante la noche.

El estrés térmico mide la carga de calor que soporta el cuerpo humano considerando factores como la temperatura, la humedad, el viento y la radiación solar. A diferencia de la temperatura convencional, este indicador refleja con mayor precisión cómo perciben las personas las condiciones ambientales y cómo responde el organismo ante ellas.

Los investigadores analizaron datos globales recopilados entre 1950 y 2024 y encontraron que las temperaturas percibidas han aumentado de manera sostenida. Uno de los hallazgos más preocupantes es que las noches extremadamente cálidas se están calentando más rápido que los días más calurosos del año, reduciendo la capacidad del cuerpo para recuperarse de episodios de calor intenso.

La expansión geográfica del fenómeno también preocupa a los expertos. Regiones subtropicales como el Mediterráneo, el sur de Europa, América del Sur, el sur de Norteamérica y amplias zonas de África registran actualmente hasta 50 días adicionales al año con niveles de estrés térmico considerados de fuertes a extremos en comparación con los años setenta.

Mil millones de personas más expuestas al calor extremo

El estudio revela además que la exposición de la población mundial a episodios de estrés térmico extremo ha aumentado considerablemente . Actualmente, el 22% de la población mundial experimenta al menos un día de calor extremo al año, frente al 16% registrado décadas atrás. Esto equivale a aproximadamente mil millones de personas adicionales expuestas a condiciones potencialmente peligrosas para la salud.

Los científicos también detectaron un aumento en los llamados eventos compuestos, caracterizados por varios días consecutivos de calor intenso acompañados de noches tropicales, es decir, aquellas en las que las temperaturas mínimas no descienden de los 20 grados centígrados. Estas condiciones elevan el riesgo de agotamiento, golpes de calor y complicaciones médicas, especialmente entre personas mayores, niños y grupos vulnerables.

Así afecta el calor extremo al cuerpo humano

El calor extremo es actualmente la principal causa de mortalidad relacionada con fenómenos climáticos en el mundo. Además, puede agravar enfermedades cardiovasculares, respiratorias y trastornos de salud mental, lo que convierte al aumento de las temperaturas en un desafío creciente para los sistemas sanitarios.

Los investigadores advierten que, a medida que el calentamiento global continúe avanzando, las olas de calor serán más frecuentes, prolongadas e intensas. De hecho, estiman que una cuarta parte de las olas de calor registradas entre 2000 y 2019 habrían sido prácticamente imposibles sin la influencia del cambio climático provocado por las actividades humanas.

Ante este escenario, los expertos recomiendan fortalecer los sistemas de alerta temprana, desarrollar infraestructura urbana capaz de mitigar el calor y diseñar estrategias de adaptación que permitan reducir la vulnerabilidad de las poblaciones más expuestas. Los datos muestran que la preocupación ciudadana por el cambio climático crece en paralelo a la evidencia científica de que sus efectos ya están transformando el mundo.

Con información de EFE

TG