EU bombardea a Irán tras ataque a buque en el estrecho de Ormuz y rompe alto el fuego

El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo este viernes una serie de bombardeos contra Irán en respuesta al ataque atribuido a la República Islámica contra un buque de carga ocurrido el jueves en el estrecho de Ormuz, a pesar de que Teherán y Washington habían acordado recientemente la reapertura de la vía, informó el Comando Central estadounidense (Centcom).

Te puede interesar: EU moviliza aeronaves, buques y apoyo de la Fuerza Espacial para atender emergencia en Venezuela

De acuerdo con el propio Centcom, aeronaves estadounidenses realizaron ataques contra almacenes de drones y misiles iraníes, además de bases costeras de radares. En su comunicado, con sede en Florida, el organismo acusó a Irán de haber violado el alto al fuego.

Estados Unidos lanza ofensiva aérea tras ataque a buque en el estrecho de Ormuz

El organismo militar justificó la agresión "como una respuesta contundente" al ataque del jueves de Irán contra el buque M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras estaba saliendo del estrecho de Ormuz a lo largo de la costa de Omán.

El Comando Central denunció que "la agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego".

"Además, el comportamiento peligroso de Irán socavó la libertad de navegación en un momento en que el comercio fluye cada vez más a través de este corredor comercial internacional de vital importancia", indicó.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de una violación "insensata" del alto el fuego por lanzar "al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz".

Crece la tensión entre Washington y Teherán tras ruptura del alto el fuego

El incidente ocurrió a 7,5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán, según la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), que recomendó precaución a los buques en la vía, por donde pasa el 20% del crudo global.

Este sería el primer ataque registrado en la zona desde que Estados Unidos e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para acabar con las hostilidades y reabrir el tráfico en Ormuz, en lo que negocian un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.

También puedes leer: EU anuncia acuerdo marco entre Israel y Líbano para una paz duradera

El Centcom aseguró que las fuerzas estadounidenses "continúan brindando coordinación y apoyo para el paso seguro de las embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho".

"El Ejército de Estados Unidos permanece presente y vigilante para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se cumplan, se obedezcan y estén en pleno vigor y efecto", concluyó.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

XP