Brasil inicia tratamiento gratuito con semaglutida para obesidad

El Gobierno de Brasil inició este viernes un programa piloto para analizar la eficacia del tratamiento de la obesidad con semaglutida, el principio activo presente en algunos de los populares medicamentos inyectables para bajar de peso. El objetivo es determinar si esta terapia podría incorporarse en el futuro de manera gratuita al sistema público de salud en todo el país.

La iniciativa será implementada durante dos años por el Grupo Hospitalario Conceição (GHC), un hospital público ubicado en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul.

Como parte del proyecto, 250 pacientes con obesidad severa o con obesidad asociada a otras enfermedades recibirán semaglutida sin costo y contarán con un seguimiento médico especializado para evaluar los resultados del tratamiento.

El ministro brasileño de Salud, Alexandre Padilha, afirmó que Brasil es pionero en la utilización de este tipo de medicamento dentro de un sistema público de salud y señaló que el estudio permitirá evaluar la eficacia, la seguridad, el impacto clínico y el costo de la terapia antes de una posible extensión a todo el país.

Los participantes serán pacientes que ya reciben atención en el GHC, presentan obesidad diagnosticada desde hace al menos un año, no respondieron al tratamiento convencional basado en dieta y actividad física durante un mínimo de dos meses y, además, tienen indicación para una cirugía bariátrica.

También deberán ser capaces de administrarse ellos mismos el medicamento o contar con un cuidador que pueda hacerlo. El estudio medirá indicadores como la pérdida de peso, la evolución de la calidad de vida, los resultados de exámenes clínicos y los costos del tratamiento, con el objetivo de generar evidencias adaptadas a la realidad del sistema público brasileño.

Primeros pacientes

Según el Ministerio de Salud, el 91% de los pacientes con obesidad atendidos en el hospital presenta obesidad mórbida y menos de la mitad reúne las condiciones clínicas para someterse a una cirugía bariátrica.

El primer beneficiario fue Guilherme Henrique Panichi, un conductor de aplicaciones de transporte de 39 años que llevaba más de mil días en la lista de espera para una cirugía bariátrica y recibió públicamente la primera aplicación del medicamento durante el lanzamiento del proyecto.

Ni la semaglutida ni la liraglutida, otro de los principios activos de las "plumas para adelgazar", forman parte actualmente de la cobertura del sistema público y gratuito de salud.

La comisión del Ministerio de Salud responsable por la incorporación de nuevas medicinas al sistema público recomendó el año pasado no incluir ninguno de estos dos medicamentos debido, principalmente, a su elevado costo. La comisión calcula en unos 8 mil millones de reales (unos 1 mil 450 millones de dólares) el costo anual para el Gobierno si ambos son ofrecidos de forma generalizada.

KR