Miércoles, 17 de Junio 2026

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Así estará el clima en el Fan Fest del Zócalo para el México vs Corea del Sur

Si asistirás a la explanada del Zócalo para ver el partido este 18 de junio, toma precauciones: se esperan lluvias fuertes por la tarde y noche

Por: El Informador

Las estadísticas climáticas indican que en un día típico de junio existe hasta un 71% de probabilidad de precipitaciones, las cuales suelen presentarse como chubascos fuertes durante la tarde y noche. SUN/ARCHIVO

Las estadísticas climáticas indican que en un día típico de junio existe hasta un 71% de probabilidad de precipitaciones, las cuales suelen presentarse como chubascos fuertes durante la tarde y noche. SUN/ARCHIVO

La pasión mundialista volverá a apoderarse del Zócalo capitalino con la transmisión del duelo entre México y Corea del Sur, uno de los encuentros más esperados por la afición tricolor. Si planeas asistir al Fan Fest para vivir el ambiente futbolero, conviene revisar el pronóstico del tiempo y prepararte para las condiciones climáticas que se esperan durante el evento.

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Este jueves 18 de junio se disputará el segundo partido de la selección mexicana contra la selección surcoreana, la cual se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara a las 19:00 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió en sus plataformas el pronóstico del tiempo que se espera para dicho día en la Ciudad de México, es el siguiente: 

  • Por la mañana estará parcialmente nublado con temperaturas que van de los 14°C a los 16°C.
  • Durante la tarde se pronostican lluvias fuertes y temperaturas de 25°C a 27°C.
  • Para la noche se anticipan lluvias aisladas y menos fuertes que por la tarde, y la temperatura descenderá entre los 18°C a los 20°C. 

Expertos prevén que las lluvias empiecen alrededor de las 14:00 horas, las cuales podrían extenderse intermitentemente hasta las 20:00 horas, en paralelo con la concentración de seguidores que se reunirán para presenciar el duelo mundialista que arrancará a las 19:00 horas.

Por lo que las autoridades recomiendan a quienes deseen asistir al FIFA Fan Fest del Zócalo para ver a transmisión en vivo del partido entre México y Corea del Sur, tome sus previsiones para las posibles lluvias del día como llevar impermeables y paraguas (consulta la lista de objetos permitidos y no permitidos del Fan Fest), así como también tengas precauciones en sus traslados, ya que por las precipitaciones que se esperan es probable que haya afectaciones en el trafico. 

También se exhorta a la población a evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas y no cruzar calles con corrientes de agua. Además, han hecho un fuerte llamado a mantener limpias las coladeras para evitar encharcamientos en las inmediaciones del Fan Fest, recordando que cualquier emergencia puede ser reportada de inmediato al 911 o a los números oficiales de Protección Civil.

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