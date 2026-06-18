Trump retira el histórico Air Force One y prepara el uso de avión donado por Catar

Luego de transportar a mandatarios estadounidenses por más de 35 años, este jueves el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró oficialmente el avión presidencial Air Force One y señaló que se dispone a utilizar la controversial aeronave donada por la familia real catarí.

El último vuelo del avión modelo Boeing 747-200B, que recibe la denominación Air Force One cuando transporta al jefe de Estado estadounidense, ocurrió la pasada madrugada, cuando trasladó al mandatario de regreso a Washington tras participar en la cumbre del G7 en Évian, Francia.

"Bien hecho, buen y fiel siervo. El último viaje", publicó en redes sociales el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, junto a una fotografía del aparato, que entró en servicio durante la administración de George H. W. Bush (1989-1993).

El avión donado por Catar será utilizado temporalmente

La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció en mayo que concluyó las pruebas y modificaciones del Boeing 747 donado el año pasado por Catar para su uso como Air Force One a partir de este verano.

La aeronave, remodelada en Texas, fue pintada con los colores rojo, blanco y azul, en contraste con el tradicional esquema azul y blanco del anterior Air Force One.

El Pentágono aceptó el regalo de Catar, un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente, pese a las dudas éticas generadas por una donación de este tipo y a las preocupaciones sobre la seguridad del aparato.

El plan es utilizar el avión catarí de forma temporal como Air Force One mientras Boeing completa la construcción y modernización de los dos aviones encargados durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

La polémica por el costo y la seguridad del nuevo Air Force One

El republicano ha expresado su frustración por los retrasos en la entrega de esas aeronaves, que podrían estar listas cuando ya haya concluido su segundo y último mandato, en 2029.

El mandatario ha defendido que el uso provisional del avión catarí permitirá ahorrar dinero a los contribuyentes estadounidenses.

El Pentágono sostiene que la remodelación de ese aparato tuvo un costo de 400 millones de dólares, muy por debajo de los 5 mil 600 millones de dólares estimados para los dos aviones que prepara Boeing.

Para reducir costos, las modificaciones en el interior han sido mínimas, por lo que se mantienen las lujosas estancias de cuero diseñadas para la familia real catarí.

También puedes leer: Macron dice que la guerra en Medio Oriente no ha terminado totalmente y ofrece apoyo para reabrir Ormuz

Trump ha afirmado que, una vez concluido su mandato, se quedará con el avión, calificado de "soborno" por los demócratas, y lo exhibirá en su futura biblioteca presidencial en Miami.

Se desconoce cuál será el primer vuelo del avión catarí, aunque medios estadounidenses especulan con que Trump podría viajar al Monte Rushmore, en Dakota del Sur, a comienzos de julio, con motivo de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

XP