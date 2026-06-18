Hombres armados irrumpen en Aeropuerto de Níger; mueren 11 soldados y dos civiles

Un grupo de hombres armados lanzó un ataque este jueves contra el principal aeropuerto de Niamey, capital de Níger, dejando un saldo de 11 soldados y dos civiles fallecidos. Durante el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad también murieron 22 de los agresores, informaron las autoridades.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa de Níger, el atentado fue contenido por las fuerzas de seguridad, que además lograron detener a 20 sospechosos y confiscar armas y municiones vinculadas con el ataque.

Testigos reportaron disparos y explosiones durante el ataque, y un periodista de The Associated Press señaló que tras la violencia se veía a soldados registrando a las personas en la carretera hacia el aeropuerto.

Tras ataque, actividades en el aeropuerto regresaron a la normalidad

Varias horas después del ataque, la Agencia Nacional de Aviación Civil de Níger reportó que las actividades en el aeropuerto regresaron a la normalidad.

Níger, gobernado por una junta militar desde un golpe de Estado en 2023, ha tenido dificultades para contener la mortífera violencia yihadista que ha golpeado partes de la región del Sahel en África, incluidos los vecinos Burkina Faso y Mali, que también están bajo juntas militares.

Fue el segundo ataque este año en el Aeropuerto Internacional Diori Hamani, en Niamey, después de que el grupo Estado Islámico se atribuyera un ataque similar en enero dirigido contra los activos de drones de Níger.

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El aeropuerto es un centro estratégico que alberga una base de la fuerza aérea nigerina, así como la sede de la fuerza militar conjunta Níger-Burkina Faso-Mali.

Los militares han reforzado la seguridad del aeropuerto tras el ataque de enero, pero los yihadistas en Níger y en la región en general siguen representando amenazas graves, según analistas.

"El simbolismo del aeropuerto como sede de la AES impulsará la intención de los milicianos de atacarlo", dijo Beverly Ochieng, analista sénior de seguridad en Control Risks, en referencia a la Alianza de Estados del Sahel.

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NA