¿Cuáles son las medidas que Cuba aprobó para enfrentar los bloqueos de EU? De esto se trata su plan económico de emergencia

Luego de una jornada de debates a puertas cerradas, el Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobó un programa de emergencia con inusitadas medidas de libre mercado y apertura económica.

El documento, que no ha sido difundido públicamente, será enviado el jueves a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano, y contempla mayor espacio para la iniciativa privada, incremento de la autonomía de los municipios y las empresas estatales y reglas beneficiosas para atraer inversión extranjera . La víspera se informó que el expresidente Raúl Castro aprobaba las medidas.

"La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar", expresó el presidente Miguel Díaz-Canel en el discurso de cierre de la sesión del PCC en la noche del miércoles y que fue publicado el jueves.

Cuba se encuentra bajo un cerco energético y financiero de Estados Unidos que ha agravado la crisis que padece desde hace cinco años y ha tenido un fuerte impacto en la vida diaria, con apagones de hasta 20 horas por día y limitaciones en los servicios de salud, el transporte, la industria y la educación.

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En las últimas jornadas se registraron manifestaciones barriales con golpes de cacerolas a medida que la luz se cortaba y la gente se desesperaba.

Díaz-Canel dijo que para el plan de emergencia y el documento elaborado por el PCC se tuvieron en cuenta experiencias como las de China y Vietnam, países comunistas con economías de mercado.

El documento será entregado a los parlamentarios para su debate en una sesión especialmente convocada de manera tan sorpresiva como el llamado al plenario del PCC.

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La semana pasada, y sin ofrecer plazos, Díaz-Canel había informado que las reformas contemplarían la ampliación de autorizaciones para la creación de empresas privadas —recién permitidas este lustro—, que se admitirá a cubanos residentes en la isla y el exterior como inversores en el sector del turismo y una mayor libertad a las empresas estatales que incluye su asociación con privados.

También anticipó modificaciones en el mercado cambiario y la posibilidad de que negocios privados puedan importar y exportar sin intermediación estatal –como se hace actualmente–.

JM