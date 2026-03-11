Trump asegura que EU destruyó gran parte de la armada iraní en Ormuz en una sola noche

Durante un encuentro con la prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que las tropas estadounidenses han destruido “en una sola noche” gran parte de los buques iraníes encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz. Además, insistió en que prácticamente toda la armada iraní ha sido eliminada desde el comienzo de la ofensiva contra la República Islámica.

"Desmantelamos casi todos sus barcos minadores en una noche", declaró Trump a la prensa, al sugerir que hasta 60 buques iraníes habían sido alcanzados. "Prácticamente toda su Armada ha desaparecido", aseguró el mandatario.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró el martes haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" cerca del enclave, y mencionó al menos 16 embarcaciones , en el marco de los ataques contra Irán, al que acusan de haber amenazado "la libertad de navegación".

Este miércoles el presidente ha elevado el número a unas "59 o 60" embarcaciones. "No sabía que esa Armada fuera tan grande. Diría que era grande e ineficaz", indicó Trump.

La situación en el estrecho -enclave energético estratégico, por donde pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y una cantidad importante de minerales estratégicos- ha alterado el mercado internacional del crudo y el gas después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a cualquier barco que lo cruzara.

Preguntado por si las compañías petroleras deberían seguir usando el estrecho de Ormuz durante la operación 'Furia Épica', Trump les animó a hacerlo. "Creo que deberían", sugirió el mandatario a pesar de los ataques a cuatro buques en el paso marítimo ese mismo día.

Fuentes anónimas citadas por la cadena CNN aseguraron que por ahora Irán solo ha colocado unas pocas docenas de minas, pero que podrían ampliar el número a cientos con la flota que aún conserva.

La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), informó de que tres barcos fueron alcanzados este miércoles por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz y en la propia vía.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria reivindicó el ataque contra un buque propiedad de Israel y con bandera de Liberia, el 'Express Rome', mientras Teherán aseguró este miércoles que no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios.

