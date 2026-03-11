EU liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica

El Gobierno de EU anunció este miércoles que pondrá en el mercado 172 millones de barriles de petróleo provenientes de su Reserva Estratégica de Petróleo, c on el objetivo de contener el alza de los precios del crudo en medio de las tensiones en Medio Oriente y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

El secretario de Energía, Chris Wright, explicó que la medida fue autorizada por el presidente Donald Trump y comenzará a aplicarse a partir de la próxima semana. Según detalló el funcionario en un comunicado, la liberación del crudo se realizará de forma progresiva y el proceso completo de entrega podría extenderse durante aproximadamente 120 días.

Cerca 400 millones de barriles

La decisión de Washington llega poco después de que la Agencia Internacional de la Energía anunciara una acción similar para estabilizar el mercado energético global. El organismo acordó liberar de manera gradual cerca de 400 millones de barriles de petróleo, en un intento por compensar posibles interrupciones en el suministro derivadas del conflicto en la región.

El uso de estas reservas, aprobado por unanimidad por los 32 Estados miembros de la AIE, supone la mayor liberación de reservas en la historia de la agencia, creada tras la primera crisis petrolera de 1973. El anterior fue en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

El secretario aseguró que la decisión de Trump refleja "su compromiso con la promesa de proteger la seguridad energética" del país y de "gestionar de forma responsable la Reserva Estratégica de Petróleo".

Wright cargó contra la Administración de Joe Biden por haber dejado "las reservas de petróleo agotadas y dañadas" y avanzó que, en su contra, el Gobierno de Trump reemplazará las existencias con "aproximadamente 200 millones de barriles durante el próximo año, un 20 % más de barriles de los que se extraerán".

La crisis energética

La guerra en Medio Oriente ha derivado en una crisis energética por la escalada significativa del precio del petróleo en los mercados internacionales ante la situación en el estrecho de Ormuz, el enclave energético estratégico controlado por Irán, por donde pasaba aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

"Durante 47 años, Irán y sus representantes terroristas han tenido la intención de matar a estadounidenses. Han manipulado y amenazado la seguridad energética de EU y sus aliados. Bajo la presidencia de Trump, esos días están llegando a su fin", apuntó al respecto. "La seguridad energética de EU es tan sólida como siempre".

Al término de la sesión, el petróleo intermedio de Texas subió este miércoles un 4.55%, hasta 87.25 dólares el barril.

TG