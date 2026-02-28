China condena ofensiva contra Irán; advierte que atacar civiles es "línea roja"

El representante de China ante la ONU, Fu Cong, condenó este sábado los bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel contra Irán, a los que calificó como una acción “descarada”, y sostuvo que recurrir a la fuerza en las relaciones internacionales resulta “inadmisible”.Durante su participación en el Consejo de Seguridad, señaló que Washington y Tel Aviv lanzaron ataques militares contra objetivos en territorio iraní, lo que —dijo— provocó un incremento súbito de la tensión en la región y generó preocupación en su país.El diplomático enfatizó que la soberanía y la integridad territorial de Irán, así como la de otras naciones del área, deben respetarse, y manifestó inquietud por las víctimas civiles.Asimismo, advirtió que agredir a la población civil constituye una “línea roja” que no debe traspasarse y reiteró que el uso indiscriminado de la fuerza no es aceptable.Insistió en que "los ataques no son la manera de corregir las controversias internacionales" y agregó que "solo contribuyen a intensificar el odio en la región".También subrayó que una escalada militar "no redunda en beneficio de nadie" y urgió que cesen de inmediato las actividades militares, recordando que los ataques se produjeron en medio de un proceso de negociación diplomática, lo que generó "gran conmoción" en Pekín.Fu instó a reanudar las negociaciones "lo antes posible", defendió el diálogo como "único camino viable" y expresó la disposición de China para trabajar con la comunidad internacional y contribuir a la reducción de la tensión."Estamos listos para cooperar con otros países y organizaciones internacionales para asegurar la paz y proteger a los civiles", afirmó el embajador chino.El diplomático enfatizó que "todos los Estados deben cumplir con el derecho internacional" y que la seguridad de los civiles y el respeto a la soberanía de los Estados es "una prioridad y una obligación irrenunciable".China es el aliado más poderoso de Irán y también su principal socio comercial, aglutinando en torno a un 30% de su total del comercio extranjero y un 90 % de las exportaciones de petróleo, seguido por Rusia e India.En los últimos años, Pekín y Teherán han profundizado sus intercambios, que incluyen un acuerdo de asociación estratégica firmado en 2021, que establece un marco integral de cooperación en ámbitos económicos, tecnológicos, energéticos y de seguridad. YC