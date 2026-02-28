China condena ofensiva contra Irán; advierte que atacar civiles es "línea roja"

El representante de China ante la ONU, Fu Cong, condenó este sábado los bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel contra Irán, a los que calificó como una acción “descarada”, y sostuvo que recurrir a la fuerza en las relaciones internacionales resulta “inadmisible”.

Durante su participación en el Consejo de Seguridad, señaló que Washington y Tel Aviv lanzaron ataques militares contra objetivos en territorio iraní, lo que —dijo— provocó un incremento súbito de la tensión en la región y generó preocupación en su país.

El diplomático enfatizó que la soberanía y la integridad territorial de Irán, así como la de otras naciones del área, deben respetarse, y manifestó inquietud por las víctimas civiles.

Asimismo, advirtió que agredir a la población civil constituye una “línea roja” que no debe traspasarse y reiteró que el uso indiscriminado de la fuerza no es aceptable.

Insistió en que "los ataques no son la manera de corregir las controversias internacionales" y agregó que "solo contribuyen a intensificar el odio en la región".

También subrayó que una escalada militar "no redunda en beneficio de nadie" y urgió que cesen de inmediato las actividades militares, recordando que los ataques se produjeron en medio de un proceso de negociación diplomática, lo que generó "gran conmoción" en Pekín.

Fu instó a reanudar las negociaciones "lo antes posible", defendió el diálogo como "único camino viable" y expresó la disposición de China para trabajar con la comunidad internacional y contribuir a la reducción de la tensión.

"Estamos listos para cooperar con otros países y organizaciones internacionales para asegurar la paz y proteger a los civiles" , afirmó el embajador chino.

El diplomático enfatizó que "todos los Estados deben cumplir con el derecho internacional" y que la seguridad de los civiles y el respeto a la soberanía de los Estados es "una prioridad y una obligación irrenunciable".

China es el aliado más poderoso de Irán y también su principal socio comercial, aglutinando en torno a un 30% de su total del comercio extranjero y un 90 % de las exportaciones de petróleo, seguido por Rusia e India.

En los últimos años, Pekín y Teherán han profundizado sus intercambios, que incluyen un acuerdo de asociación estratégica firmado en 2021, que establece un marco integral de cooperación en ámbitos económicos, tecnológicos, energéticos y de seguridad.



