EU suma más de 11 mil blancos atacados en Irán en el primer mes de conflicto

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han llevado a cabo una ofensiva a gran escala contra Irán durante el primer mes del conflicto, con más de 11 mil objetivos atacados en distintos puntos estratégicos del país. Entre estos blancos se incluyen cerca de 150 embarcaciones, además de instalaciones clave vinculadas a la estructura militar iraní.

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Así lo informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que detalló que las operaciones forman parte de una estrategia sostenida para debilitar las capacidades operativas de Irán. La magnitud de los ataques refleja una intensificación significativa del conflicto desde su inicio, marcando uno de los despliegues militares más amplios en la región en los últimos años.

Ofensiva de Estados Unidos en Irán y objetivos militares

Entre los objetivos atacados, hay centros de mando y control, así como sitios de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, señaló el Centcom, con sede en Florida, en un informe distribuido en sus redes sociales.

También mencionó sitios de misiles balísticos, submarinos iraníes, sistemas de defensa aérea, infraestructura de comunicación militar, fábricas de drones y armas.

"Durante décadas, los buques iraníes han amenazado y acosado al comercio global en aguas regionales, pero esos días terminaron", se destaca en la nota.

Horas antes, el Centcom informó del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3 mil 500 efectivos adicionales, "además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas".

Este despliegue se conoce al día siguiente de revelarse que el Pentágono estudia enviar 10 mil soldados más a Oriente Medio, según informó primero The Wall Street Journal, mientras continúan los ataques en la región tras cumplirse hoy un mes de la guerra, que comenzó el 28 de febrero.

Escalada del conflicto y negociaciones entre EU e Irán

El conflicto ha dejado por el momento 13 soldados estadounidenses muertos y cerca de 300 heridos , mientras que Irán no ofrece un balance oficial de fallecidos, pero la asociación Human Rights Activists News Agency (HRANA) señala que han perdido la vida más de 1 mil 500 civiles, al menos 1 mil 167 militares y otras 695 personas sin identificar.

La Casa Blanca no ha descartado una operación terrestre en Irán, lo que ha generado más amenazas de Teherán de redoblar sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, así como de estrechar todavía más su control sobre el estrecho de Ormuz.

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Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

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