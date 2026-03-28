Irán amenaza con atacar universidades de Israel y Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este sábado que las universidades vinculadas a Israel y a Estados Unidos en la región de Oriente Medio podrían convertirse en blancos militares, al tiempo que instó a evacuar estos espacios. La declaración surge como una reacción ante los ataques que, según el organismo, Washington y Tel Aviv han dirigido contra instituciones educativas iraníes.

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De acuerdo con un pronunciamiento difundido por la agencia iraní Tasnim, cercana a este cuerpo de élite, se afirmó que todos los centros universitarios asociados con lo que denomina el “régimen de ocupación” (en referencia a Israel) y con Estados Unidos serían considerados objetivos legítimos. Esto, señalaron, se mantendría hasta que se lleven a cabo acciones en represalia por la destrucción de universidades en territorio iraní.

Universidades de Estados Unidos e Israel en la mira de Irán

La madrugada del sábado, Estados Unidos e Israel bombardearon la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán y el pasado jueves atacaron la Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro del país, sin que se registraran víctimas mortales en ninguno de los dos casos.

La Guardia Revolucionaria advirtió a "todos los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades estadounidenses en la región y residentes a su alrededor" de mantenerse a una distancia de un kilómetro de las instituciones.

"Si el Gobierno de Estados Unidos quiere que sus universidades en la región no sean objetivos, menos dos de ellas, debe condenar oficialmente el bombardeo" de los centros educativos iraníes antes del mediodía del lunes 30 de marzo en hora local iraní, agrega el comunicado, además de "impedir" que sus aliados ataquen lugares de educación e investigación.

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Si estas condiciones no se cumplen, "la amenaza sigue en pie y se llevará a cabo", concluye la información.

Advertencias de Irán tensan el diálogo con Estados Unidos

Washington y Teherán están en negociaciones indirectas para resolver el conflicto bélico desatado tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Sin embargo, las amenazas cruzadas prevalecen, ya que el Presidente estadounidense, Donald Trump, también ha advertido que bombardeará las centrales eléctricas iraníes si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz antes del próximo 6 de abril.

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