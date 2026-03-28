Casa Blanca resta importancia a protestas 'No Kings' que movilizaron a miles en EU

La Casa Blanca restó importancia este sábado a las protestas denominadas “No Kings” (No reyes), las cuales lograron reunir a miles de personas en distintas ciudades principales de Estados Unidos , en una jornada marcada por manifestaciones contra de la Administración del Presidente, Donald Trump.

A través de un comunicado difundido y retomado por medios locales, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, minimizó el alcance de estas movilizaciones y las describió como “sesiones de terapia” relacionadas con lo que calificó como un supuesto “trastorno por Trump” , expresión utilizada por Trump y su entorno para referirse de manera crítica a sus opositores.

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Gobierno de EU minimiza impacto de las protestas “No Kings”

Con este posicionamiento, la Casa Blanca desestimó el impacto de las protestas y reiteró su postura frente a las expresiones de inconformidad, en un contexto de creciente polarización política en el país.

"La única gente a la que le interesan (las manifestaciones) son a los reporteros a los que les pagan para cubrirlas", agregó la portavoz.

El movimiento 'No Kings', integrado por decenas de organizaciones y activistas opositores al Gobierno Trump, organizó este sábado más de 3 mil 300 protestas en los 50 Estados de Estados Unidos para repudiar lo que tildan como "autoritarismo" por parte del mandatario.

Los organizadores aún no han entregado cifras oficiales de participación, pero cientos de personas en ciudades como Nueva York, Washington DC, Minneapolis, Chicago y Los Ángeles participaron en la jornada.

Los manifestantes denunciaron en esta tercera edición de la jornada la "guerra ilegal" que Trump comenzó justo hace un mes en Irán, lo que ha implicado una subida de los combustibles e inflación, además de reafirmar sus críticas contra los "abusos" del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Movilizaciones se extienden por todo Estados Unidos

La movilización principal ocurrió ante decenas de miles de personas en Mineápolis, la mayor ciudad del Estado de Minnesota, epicentro de la indignación nacional contra ICE y la Patrulla Fronteriza porque sus agentes mataron ahí a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en enero.

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La coalición 'No Kings' de unos 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), espera superar las anteriores dos ediciones, la de 7 millones de asistentes y 2 mil 700 eventos en octubre pasado, y la de 5 millones de manifestantes en 2 mil 100 sitios en junio de 2025.

Las manifestaciones en Estados Unidos ocurren mientras la desaprobación a Trump alcanza su mayor nivel de sus dos mandatos, pues un 59 % de los estadounidenses reprueba su gestión, según reveló una encuesta de Fox News el miércoles.

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