Guerra: Estados Unidos reporta alza de soldados heridos en Irán

La cifra de militares estadounidenses heridos en la guerra con Irán ha superado los 300, con más de dos docenas de soldados lesionados esta semana por ataques contra una base aérea saudí.

Irán disparó seis misiles balísticos y 29 drones contra la base aérea Prince Sultan de Arabia Saudí en un ataque el viernes que dejó al menos 15 militares heridos, incluidos cinco de gravedad, según dos personas informadas sobre el asunto. Funcionarios de Estados Unidos informaron inicialmente que al menos 10 militares estadounidenses resultaron heridos, incluidos dos que sufrieron lesiones graves.

Más fuerzas estadounidenses están llegando a Oriente Medio, y un buque de la Marina que transporta a unos 2 mil 500 infantes ya arribó a la región, anunció el Comando Central de Estados Unidos el sábado. El USS Tripoli, un buque de asalto anfibio, así como los elementos de la 31va Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina que van a bordo, tienen su base en Japón. Realizaban ejercicios en el área alrededor de Taiwán cuando llegó la orden de desplegarse a Oriente Medio hace casi dos semanas.

El Comando Central indicó que, además de los marines, el Tripoli también lleva aeronaves de transporte y cazas de ataque, así como capacidades de asalto anfibio a la región. También se ordenó el despliegue a la región del USS Boxer y otros dos buques, junto con otra Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, desde San Diego.

Teherán amplía objetivos en el Medio Oriente

Irán atacó con misiles y drones varias industrias vinculadas a Estados Unidos e Israel en los territorios ocupados y otros puntos, en respuesta a los bombardeos del viernes contra las dos principales siderúrgicas iraníes.

“Los combatientes de la Fuerza Naval y la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria llevaron a cabo una ofensiva contra varias industrias pesadas pertenecientes al enemigo agresor estadounidense-sionista en los territorios ocupados (Israel) y otros puntos”, anunció el cuerpo militar de élite