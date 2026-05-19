Las 18 personas que fueron evacuadas a Estados Unidos desde las islas Canarias tras haber viajado en un crucero donde se reportó un brote de hantavirus permanecerán en cuarentena obligatoria hasta el 31 de mayo, señalaron este martes 19 de mayo del 2026 las autoridades sanitarias del país norteamericano.

Los repatriados, 17 ciudadanos estadounidenses y un británico residente en EU, permanecerán en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, considerado el único centro de cuarentena del país financiado por el Gobierno federal.

"El liderazgo del Gobierno de EU tomó la decisión de que los pasajeros se queden en Nebraska hasta el 31 de mayo, cuando concluye el periodo de 21 días de vigilancia", señaló en una llamada con reporteros David Fitter, encargado en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de la respuesta al hantavirus.

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Dos de los 18 individuos que estuvieron en el crucero MV Hondius habían sido trasladados durante unos días al centro médico de la Universidad Emory en Atlanta (Georgia), pero fueron transportados a Nebraska, junto con los demás pasajeros, al inicio de esta semana.

Fitter hizo hincapié en que no hay, por ahora, ningún caso positivo de hantavirus en EU y que el riesgo para la población continúa siendo "bajo".

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El MV Hondius con 147 pasajeros y tripulantes llegó a Canarias el pasado 10 de mayo, tras un periplo que comenzó en Ushuaia, en Argentina, y que les llevó a varias islas en el Atlántico y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertos.

Los 18 estadounidenses evacuados desde las islas españolas llegaron de vuelta a EU el lunes, 11 de mayo, en la madrugada.

JM