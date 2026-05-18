Crucero infectado por hantavirus encalla en Holanda para tratamiento

El crucero afectado por un brote mortal de hantavirus ha atracado en el puerto holandés de Rotterdam para su desinfección, poniendo fin a un viaje problemático que puso en alerta a las autoridades sanitarias internacionales.

El MV Hondius transportaba a 25 tripulantes y dos profesionales médicos al llegar al mayor puerto de Europa el lunes por la mañana, después de que los pasajeros desembarcaran la semana pasada en la isla española de Tenerife.

Un periodista de The Associated Press vio a personas abordar el barco desde el muelle con trajes sanitarios herméticos. A poca distancia de donde atracó el barco, las autoridades habían instalado contenedores blancos junto al agua, entre una hilera de molinos de viento.

La tripulación entrará ahora en cuarentena, y quienes no puedan ser repatriados de inmediato pasarán su cuarentena en esos contenedores.

"Por suerte, hasta ahora la tripulación no ha sufrido síntomas", dijo Yvonne van Duijnhoven, directora de salud pública en Rotterdam. Los tripulantes serán sometidos a pruebas a su llegada y luego semanalmente durante la duración de su cuarentena.

Después de que todos los que están a bordo hayan desembarcado, el buque será descontaminado de acuerdo con las directrices de salud pública holandesas, un proceso que según van Duijnhoven tomará unos tres días. Asimismo, este subrayó que el riesgo para el público es muy bajo.

"Tenemos protocolos muy estrictos para evitar que el virus pase del barco al mundo exterior", declaró. Las autoridades de salud pública inspeccionarán el navío antes de que se le permita zarpar de nuevo.

La empresa holandesa propietaria del crucero indicó que no prevé cambios en sus operaciones. Tiene programada la partida de un crucero desde Keflavik, Islandia, el 29 de mayo, el cual recorrerá el Ártico. El brote de hantavirus a bordo del MV Hondius es el primer caso conocido en un crucero.

Las autoridades holandesas preguntaron al puerto la semana pasada si podían recibir al buque. "Creo que es inaceptable decir que no, que no son bienvenidos en el mayor puerto de Europa", dijo a AP el director del puerto, René de Vries.

Unas dos docenas de pasajeros y tripulantes ya están en cuarentena en Holanda, tras llegar allí en una serie de vuelos durante las dos semanas anteriores. El brote en el barco ya suma al menos 11 casos, nueve de los cuales han sido confirmados por la Organización Mundial de la Salud.

Han muerto tres pasajeros, incluida una pareja holandesa que, según creen las autoridades sanitarias, fue la primera en quedar expuesta al virus mientras visitaba Sudamérica.

La Agencia de Salud Pública de Canadá informó que uno de los cuatro canadienses que se encontraban aislados tras abandonar el barco dio positivo el domingo, y que compartirá información sobre el caso con la OMS.

Dieciocho estadounidenses se encuentran actualmente bajo observación en centros de atención médica especializados en Estados Unidos, diseñados para tratar a personas con enfermedades infecciosas peligrosas.

La autoridad de hospitales públicos de París indicó el lunes que el pasajero francés del crucero que está siendo tratado por hantavirus no está, de hecho, siendo tratado con un pulmón artificial, pero permanece en cuidados intensivos.

La semana pasada, un funcionario del Hospital Bichat dijo a periodistas que el paciente estaba conectado a un sistema de soporte vital que bombea sangre a través de un pulmón artificial. En un comunicado el lunes, la autoridad hospitalaria aclaró que ese no es el caso, aunque la gravedad del caso "podría llevar a este tipo de tratamiento". La organización no explicó el error ni hizo más comentarios sobre el paciente, citando la privacidad médica.

El Instituto Pasteur de Francia indicó el sábado que ha secuenciado por completo el virus Andes detectado en un pasajero francés del crucero MV Hondius, y determinó que coincidía con virus ya conocidos en Sudamérica, sin que hasta ahora haya indicios de nuevas características que lo hagan más transmisible o más peligroso.

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AO