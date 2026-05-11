El crucero Hondius -que llamó la atención a nivel global luego de que resultar afectado con un brote de hantavirus- zarpó este lunes 11 de mayo del 2026 desde Granadilla de Abona (Tenerife) rumbo a Rotterdam (Países Bajos), una vez evacuados y repatriados los últimos 28 pasajeros.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas con mar picado el buque, que estaba fondeando desde ayer frente a Granadilla, desde donde se evacuaron ayer 94 personas con zodiacs, tuvo que atracar hoy en el puerto.

El barco estuvo atracado en el puerto el "mínimo tiempo imprescindible", según las autoridades.

El ejecutivo regional de Canarias se había opuesto a que la evacuación del buque se produjera en Tenerife y finalmente exigió que la embarcación fondeara y no atracara en el puerto.

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Estos últimos 28 pasajeros que bajaron hoy embarcaron en dos vuelos desde el aeropuerto Tenerife Sur rumbo a Países Bajos.

Al igual que el resto de pasajeros, iban vestidos con EPIs azules y sus pertenencias en bolsas.

El Hondius, con 26 tripulantes a bordo, zarpó después a Rotterdam, donde será desinfectado , y a donde llegará dentro de cinco días.

El capitán del Hondius, Jan Dobrogowski, publicó un video en redes sociales en el que afirma que "mi trabajo consiste en dirigir a la tripulación, cuidar de los pasajeros y llevar el barco a salvo al puerto. Mi responsabilidad no acaba cuando lleguemos a Canarias".

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El capitán recordó a los tres pasajeros fallecidos por hantavirus: "Estarán cada día en nuestros corazones y en nuestros pensamientos", afirmó.

¿Qué nuevos casos de hantavirus se detectaron en las últimas horas?

El brote de hantavirus causó en el crucero Hondius , que partió el 1 de abril de Ushuaia (Argentina) con 60 tripulantes y 147 pasajeros de 23 nacionalidades, tres muertes.

Al llegar a Tenerife ayer, todas las personas estaban asintomáticas.

Una pasajera francesa y otro estadounidense dieron positivo al hantavirus tras tener síntomas mientras viajaban en avión a sus respectivos países, informaron hoy las autoridades.

El estado de salud de la pasajera francesa empeoró y se encuentra ingresada en cuidados intensivos en un hospital de París con pronóstico grave pero "estable", informó la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.

La mujer formaba parte de un grupo de cinco ciudadanos franceses repatriados este domingo en un vuelo desde Tenerife.

Otros ocho ciudadanos franceses que compartieron vuelo hace 15 días con una pasajera que falleció tras contraer hantavirus están siendo sometidos a un protocolo de aislamiento "reforzado en un entorno hospitalario", informó el primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Este martes 12 de mayo el primer ministro español, Pedro Sánchez, se reunirá con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, en La Moncloa y ofrecerán una rueda de prensa.

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JM