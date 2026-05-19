Ébola y hantavirus Los datos y cifras que debes conocer tras la activación de la vigilancia epidemiológica en México

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en México no se han presentado casos de hantavirus ni de ébola , pese a que fue activada la vigilancia epidemiológica por ambos virus.

Durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Salud informó martes que ambos padecimientos son motivo de seguimiento epidemiológico internacional debido a brotes localizados y riesgos de importación de casos.

Datos del hantavirus

Sobre el hantavirus, Kershenobich explicó que se trata de un virus que afecta principalmente las vías respiratorias y que "ocurre por exposición con roedores en ratas".

"Existe una sola cepa que está en los Andes, en Argentina y en Chile que se transmite de persona a persona. Hay más o menos 40 variedades de hantavirus, pero esos no se transmiten de persona a persona", dijo.

Lo que debes saber sobre el ébola

Respecto al ébola, explicó que el virus se transmite por contacto con fluidos corporales y no por vía respiratoria, además de estar asociado a exposición a murciélagos.

" No se transmite por vía respiratoria, sino que se transmite por secreciones, por sangre, por vómito, por diarrea, por saliva, por fluidos corporales ", señaló.

Añadió que la enfermedad puede iniciar con síntomas inespecíficos similares a una gripe, pero evoluciona hacia alteraciones hematológicas severas y hemorragias, razón por la cual se le conoce como fiebre hemorrágica.

" Aproximadamente 40 % de los casos llegan a fallecer ", advirtió.

Los datos internacionales

La Secretaría de Salud de México emitió avisos epidemiológicos por ébola y hantavirus y aseguró que mantiene vigilancia activa y capacidad de laboratorio para detectar posibles casos, aunque hasta el momento no se han registrado contagios de ninguno de los dos virus en el país.

"Es importante señalar que no hemos tenido ningún caso en México y que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica está activo, tiene la capacidad de detectar el virus en caso necesario", afirmó.

El funcionario indicó que actualmente hay 13 casos de hantavirus registrados a nivel mundial y tres defunciones asociadas .

Precisó que no existe tratamiento específico ni para el ébola ni para el hantavirus, por lo que la vigilancia y la prevención son esenciales.

Asimismo, informó que la Secretaría de Salud ya emitió una alerta de viaje por ébola para personas que viajen a ciertas zonas de África, incluido el Congo, y que el país cuenta con protocolos de atención para personal médico.

"Tenemos ya guías médicas para que los médicos sepamos cómo actuar ante casos de ébola y también poderlo reconocer, y tenemos laboratorio que nos permite detectar cualquiera de esos casos", indicó.

El funcionario aseguró que, ante las emergencias sanitarias registradas en África, México se mantiene atento a cualquier posible importación de casos .

Contagio

Ébola

No hay datos que indiquen que el virus que causa la enfermedad del ébola se propague a través del aire o el agua. Solo puede propagarse entre seres humanos por contacto directo con fluidos corporales infectados que incluyen, pero no se limitan a, la orina, la saliva, el sudor, las heces, el vómito, la leche materna y el semen . El virus puede entrar al cuerpo a través de una ruptura en la piel o las membranas mucosas, que incluyen los ojos, la nariz y la boca.

Los síntomas iniciales de la enfermedad del Ébola abarcan:

Fiebre superior o igual a 38 °C.

Dolor de cabeza intenso.

Dolor de garganta.

Dolor articular.

Dolor muscular.

Debilidad.

Fatiga.

Pérdida de apetito.

Erupción cutánea.

Dolor de estómago.

Diarrea.

Vómitos.

Ojos rojos.

Hipo.

Los síntomas posteriores abarcan:

Sangrado por la boca y el recto.

Sangrado por los ojos, los oídos y la nariz.

Insuficiencia de órganos.

Hantavirus

¿Cómo se transmite?

Se transmite principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados (orina, heces o saliva) o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus.

Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos.

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses.

Los síntomas iniciales son

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Náuseas

Fatiga.

Estos síntomas, advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), se confunden fácilmente con los de la gripe.

Con información de SUN, EFE y MedlinePlus.

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