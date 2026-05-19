El brote epidémico en la República Democrática del Congo (RDC) es causado por el virus Bundibugyo, una especie del virus del Ébola para la que no existen vacunas ni tratamientos específicos en la actualidad; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) espera que a más tardar en dos meses pueda desarrollarse la vacuna para contener la situación que, hasta el momento, ha causado al menos 130 muertes.

"Esta tarde habrá una reunión con expertos internacionales para analizarlo; trabajamos con instituciones como la Universidad de Oxford y se habla de unos dos meses, pero ojalá podamos acelerar el proceso" , indicó en rueda de prensa la representante de la OMS en la RDC, Anne Ancia.

Por videoconferencia desde la ciudad de Bunia, actual epicentro del brote, Ancia mencionó que hay dos moléculas actualmente en estudio y especificó que la vacuna previamente cualificada por la OMS contra el ébola funciona contra la variante Zaire, causante del brote de 2019, pero no contra la detectada en el brote actual, conocida como Bundibugyo.

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Ancia añadió que en los primeros días del brote hubo dificultades para confirmar que los enfermos habían contraído el ébola porque los laboratorios de la zona estaban preparados solo para detectar la variante Zaire y no la Bundibugyo, por lo que algunos fueron considerados erróneamente contagios de malaria.

Sobre la letalidad del virus, indicó que por ahora parece algo menos mortal que en brotes anteriores registrados en Uganda, donde entre el 40 y el 50 por ciento de los afectados fallecieron.

Según los últimos datos, hay más de 500 casos sospechosos en la RDC.

Buscan que los entierros sean más seguros para evitar la propagación del virus

Ancia alertó que, por cuestiones culturales, "los entierros son fuente importante de contagio".

Explicó que, por ejemplo, uno de los primeros casos registrados en el actual brote fue el de una persona que falleció el 5 de mayo en Bunia y fue colocado primero en un ataúd, pero después cambiado a otro por la familia, ya que consideraron que el primero "no era adecuado para el fallecido".

La representante de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), Laura Archer, señaló en la misma rueda de prensa que se están enviando equipamientos para que los entierros puedan ser más seguros y dignos.

La OMS declaró este domingo, 17 de mayo, la emergencia internacional por el brote de ébola, dos días después de que fuera declarada por las autoridades congolesas.

La respuesta al brote se ve dificultada por la presencia de grupos armados en las zonas afectadas, con más de dos millones de desplazados internos que podrían ser especialmente vulnerables, según advirtió la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Los recortes globales en ayuda humanitaria representan un problema adicional: Naciones Unidas afirma que este año sólo ha recibido una tercera parte de los mil 400 millones de dólares solicitados a la comunidad internacional para responder a las emergencias sanitarias en la RDC.

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MB

