Explosión de coche bomba en Damasco deja una decena de víctimas y moviliza al Ejército sirio

Al menos un integrante del Ejército sirio murió y otras doce personas resultaron lesionadas este martes luego de la explosión de un vehículo cargado con explosivos en el barrio de Bab Sharqi, ubicado en la zona oriental de Damasco, capital de Siria, informaron autoridades del Ministerio de Defensa del país.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por la agencia estatal siria SANA, el ataque ocurrió poco después de que una unidad militar lograra localizar y desactivar un artefacto explosivo improvisado que había sido colocado cerca de un edificio perteneciente al Ministerio de Defensa en esa misma área.

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Las autoridades detallaron que, tras la desactivación del explosivo, un “coche bomba” detonó en el sector de Bab Sharqi, provocando la muerte de un soldado y dejando varios heridos, entre ellos elementos de seguridad y civiles que se encontraban cerca del lugar al momento de la explosión.

Tras el estallido, cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad se desplegaron en la zona para atender a los lesionados, acordonar el área y realizar inspecciones en busca de otros posibles explosivos. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque.

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Siria registra altos índices de inseguridad

El incidente ocurre en medio de un contexto de tensión y constantes desafíos de seguridad en distintas regiones de Siria, donde las autoridades mantienen operativos para evitar atentados y ataques contra instalaciones gubernamentales y militares.

El director de los Servicios de Emergencia de Damasco, Najib al Naasan, dijo en declaraciones a la televisión oficial siria Al Ikhbariya que la cifra de heridos es de al menos doce.

Según Naasan, "equipos médicos y de ambulancias están trabajando para brindar la atención médica necesaria a los heridos y vigilar su estado de salud" siguiendo las directrices establecidas por el Ministerio de Sanidad.

Hasta el momento, se desconoce la autoría de esta acción, de la que por el momento ninguna organización se ha hecho responsable.

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