Una popular marca de fideos instantáneos fue retirada del mercado en Estados Unidos tras detectarse un posible riesgo para personas con alergia al cacahuate. La alerta encendió preocupación entre consumidores debido a que una mínima exposición podría provocar reacciones graves e incluso potencialmente mortales.

La empresa Fly By Jing anunció el retiro voluntario de algunos lotes de sus Creamy Sesame Noodles, luego de que se identificara una posible contaminación cruzada durante el proceso de fabricación.

La advertencia fue difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que pidió a las personas consumidoras revisar cuidadosamente los productos adquiridos entre febrero y mayo de 2026.

¿Qué productos están siendo retirados?

ESPECIAL/AMAZON

El retiro aplica específicamente para los siguientes productos:

Fly By Jing Creamy Sesame Noodles en presentación individual

Paquetes de cuatro unidades del mismo producto

Los códigos UPC afectados son:

UPC 8-50052-23988-6 (presentación individual)

UPC 8-50052-23991-6 (paquete de cuatro piezas)

Las fechas de consumo preferente involucradas en la alerta son:

15 de octubre de 2026

6 de diciembre de 2026

23 de marzo de 2027

La empresa pidió revisar las fechas impresas en la parte inferior o trasera del empaque para confirmar si el producto forma parte del retiro.

¿Por qué existe riesgo de contaminación?

Según explicó Fly By Jing, el problema estaría relacionado con un fabricante externo que utilizó equipos donde también se procesaban productos con cacahuate.

Aunque los fideos retirados no contienen cacahuate como ingrediente declarado en la etiqueta, las autoridades señalaron que pudo existir contaminación cruzada durante la producción.

Esto significa que pequeñas cantidades del alérgeno podrían haber quedado presentes en algunos paquetes, algo especialmente peligroso para personas con alergias severas.

La compañía aseguró que, tras detectar el problema, suspendió inmediatamente la distribución y retuvo el inventario restante para evitar nuevos riesgos.

Los productos fueron vendidos en tiendas y por internet

De acuerdo con la información de la FDA, los productos afectados fueron distribuidos en distintos puntos de Estados Unidos entre febrero y mayo de 2026.

Entre los establecimientos donde se comercializaron se encuentran:

Whole Foods

Thrive Market

Ventas en línea realizadas desde el sitio oficial de Fly By Jing

Las autoridades sanitarias recomendaron no consumir los paquetes incluidos en el retiro y devolverlos al establecimiento donde fueron comprados para solicitar un reembolso.

¿Qué síntomas puede causar una alergia al cacahuate?

La FDA recordó que las alergias al cacahuate pueden provocar reacciones graves en algunas personas, incluso con cantidades mínimas del ingrediente.

Entre los síntomas más comunes están:

Urticaria

Inflamación

Dificultad para respirar

Mareos

Náuseas o vómito

En casos más severos puede presentarse anafilaxia, una reacción extrema que puede poner en riesgo la vida y requiere atención médica inmediata. Las autoridades insistieron en que las personas alérgicas no deben probar el producto “para verificar” si está contaminado, ya que una exposición mínima podría desencadenar complicaciones graves.

Fly By Jing reforzó medidas de seguridad

La empresa informó que ya implementó medidas adicionales relacionadas con el manejo de alérgenos dentro de las instalaciones del fabricante externo. También señaló que notificó a distribuidores, tiendas y clientes sobre el retiro para reducir el riesgo de exposición. Hasta ahora, ningún otro sabor de fideos ni otros productos de la marca forman parte de la alerta sanitaria. La recomendación principal es revisar los empaques y confirmar si coinciden con los lotes afectados.

La FDA también pidió:

No consumir los productos incluidos en el retiro

No regalar, vender ni donar los paquetes afectados

Devolver el producto para solicitar un reembolso

Buscar atención médica inmediata si aparecen síntomas de reacción alérgica

El caso volvió a poner atención sobre los riesgos de contaminación cruzada en alimentos procesados y la importancia del correcto etiquetado de alérgenos en productos distribuidos a gran escala en Estados Unidos.

Además, especialistas recuerdan que las alergias alimentarias siguen siendo una de las principales causas de emergencias relacionadas con alimentos, especialmente en productos industrializados donde pequeños errores en producción pueden tener consecuencias graves para personas sensibles.

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