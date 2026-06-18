¿EU pagará a Irán? Trump niega dar 300 mil millones de dólares para lograr acuerdo

A través de un mensaje en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que el país vaya a otorgar 300 mil millones de dólares a Irán como parte de los acuerdos alcanzados para poner fin a la guerra. Así lo escribió en un mensaje publicado a través de dicha red social:

"No existe ningún pago de 300 mil millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Eso es noticia falsa! Lo único que le importa a Estados Unidos es el éxito, la bajada del precio del petróleo y la victoria. ¡Miren la bolsa! ¡Propaganda demócrata en acción!", escribió en la red Truth Social.

Si habrá 300 mil millones de dólares para Irán, pero no por parte de EU

El memorando de entendimiento con Irán, firmado por Trump el miércoles en el Palacio de Versalles, en Francia, contempla un plan de inversiones de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán, así como la liberación de 24 mil millones de fondos iraníes congelados por las sanciones.

Sin embargo, según fuentes estadounidenses, los recursos serán sufragados por países de Oriente Medio y el único papel que tendrá Estados Unidos es el de relajar sanciones para facilitar las transferencias económicas necesarias.

Irán no recibirá ni un centavo de EU: JD Vance

El vicepresidente, JD Vance, compareció este jueves en rueda de prensa para defender el acuerdo, criticado por el ala dura del Partido Republicano, y aseguró que Irán no recibirá "ni un centavo" de Estados Unidos.

Además, agregó que la República Islámica solo tendrá beneficios económicos si respeta los términos del acuerdo.

"Creo que ha sido tergiversada por ciertos sectores de los medios la idea de que los iraníes reciben todos estos beneficios. Se escuchan cifras como 300 mil millones de dólares o 24 mil millones, u otras cantidades de dinero, pero la realidad es que la única manera en que los iraníes obtendrían cualquiera de esos recursos -ni un solo centavo, por cierto, proveniente de Estados Unidos bajo ninguna circunstancia- es si cumplen plenamente y cambian su comportamiento", dijo.

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OB