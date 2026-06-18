Alerta por DISPAROS en Times Square, Nueva York: caos, susto y un detenido

Una persona fue detenida tras registrarse varios disparos este jueves en Times Square, en pleno corazón de Manhattan, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y recogen medios locales.

Dos personas salieron corriendo, aparentemente extrajeron armas y abrieron fuego antes de huir del lugar, agregan las cadenas CBS y Fox.

El incidente se produjo poco antes de las 16:00 horas (20:00 GMT) en la intersección de la calle 44 con la séptima avenida , justo después de la multitudinaria celebración que vivió hoy la ciudad por la victoria de los New York Knicks en la NBA.

#NuevaYork �� | Autoridades detuvieron a una persona y aseguraron un arma tras un incidente reportado en Times Square. De acuerdo con información preliminar, no se han reportado personas lesionadas.#TimesSquare #ÚltimaHorapic.twitter.com/rQbmsaxGzm — Quadratín Hispano (@HispanoQ) June 18, 2026

La policía aseguró que no se registraron heridos, y se desconoce si el tiroteo estaba dirigido contra un objetivo concreto, agrega CBS.

Uno de los presuntos implicados, un menor de edad cuya identidad y edad exacta no han sido reveladas, se encuentra bajo custodia policial, y se ha recuperado un arma de fuego en el lugar.

JM