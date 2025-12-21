Aunque Puerto Vallarta dista mucho de la postal tradicional navideña, lo cierto es que el destino turístico es una opción para muchos paseantes esta temporada. Y además de sus hermosas playas, el municipio jalisciense ofrece un evento impresionante: el avistamiento de ballenas jorobadas.

Sí, las ballenas migratorias son visitantes especiales de Puerto Vallarta y ya están apariendo ; así que toma nota porque esta información te podrían servir en la planeación de tus vacaciones de esta Navidad o Año Nuevo.

Te puede interesar: Frente frío 23 pega a México este domingo

Según los especialistas, la migración de ballenas comienza en septiembre, desde el norte del continente, hasta las cálidas aguas de las costas mexicanas, donde Puerto Vallarta se encuentra . De hecho, en redes sociales ya han comenzado a circular videos que las exhiben.

El recorrido es de unos 15 mil kilómetros, lo que representa una jornada intensa para las ballenas que vienen a aguas mexicanas para dar a luz, para lo que requieren de un mejor clima para pasar el invierno, donde el alimento es abundante y la tranquilidad es garantía.

Es decir, las ballenas comienzan a aparecer poco a poco desde noviembre y diciembre y hasta marzo, aunque según varias compañías de turismo, los mejores meses para observarlas es enero y febrero .

Por alrededor de cuatro meses, la costa mexicana se convierte en hogar de estos maravillosos mamíferos y sus cachorros y son todo un espectáculo, que puede verse desde la costa, pero también existen la oportunidad de verlas de más cerca contratando servicios turísticos especializados.

Lo importante es que las embarcaciones cumplan con normas establecidas para causar el mínimo impacto a las ballenas jorobadas; pero eso sí, debes ser muy paciente para observarlas, porque a veces tardan en aparecer o se mueven rápidamente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA