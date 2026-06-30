EU alerta de fraudes en donaciones por sismo en Venezuela

Las autoridades federales y estatales de Estados Unidos exhortaron este martes a los ciudadanos que buscan apoyar a las víctimas de los devastadores terremotos en Venezuela a extremar precauciones para evitar caer en estafas o fraudes relacionados con las campañas de donación.

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El fiscal general de California, Rob Bonta, recomendó a quienes deseen realizar aportaciones verificar que las organizaciones receptoras sean legítimas y mantenerse atentos a las señales más comunes de fraude antes de enviar cualquier ayuda económica.

"Lamentablemente, a medida que el fraude benéfico se vuelve más común en todo el país, es crucial que los californianos investiguen antes de donar", dijo Bonta en un comunicado en el que compartió una serie de consejos para evitar caer en fraude.

El fiscal demócrata se comprometió a garantizar que las donaciones enviadas por los californianos "no se desvíen ni se malgasten".

El llamado siguió al hecho por la Comisión Federal de Comercio (FTC), la agencia estadounidense encargada de proteger a los consumidores contra prácticas fraudulentas, engañosas o injustas, para investigar a las organizaciones benéficas antes de realizar una donación.

"Dedicar unos minutos a investigar puede ser de gran ayuda para asegurarse de que su dinero llegue a donde usted quería", afirmó en un comunicado Gema de las Heras, vocera de FTC.

La FTC también instó a las personas a tener precaución al donar a través de campañas de financiación colectiva, conocido en inglés como "crowdfunding".

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Las estafas benéficas cuestan a los estadounidenses aproximadamente 200 millones de dólares al año, con pérdidas individuales cuya mediana alcanza los 500 dólares por víctima, según datos de la FTC. Organizaciones comunitarias y venezolanos residentes en Estados Unidos han comenzado a recibir donaciones en diferentes ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que ha destinado 300 millones de dólares a apoyar a las diversas organizaciones dedicadas a llevar suministros esenciales a la primera línea.

Los sismos causaron al menos mil 943 muertos y 10 mil 571 heridos, según cifras oficiales reveladas este martes.

KR